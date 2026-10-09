La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 8 Celta de Vigo No Comenzado Manuel Martínez Valero Stadium – Elche Elche

Elche y Celta de Vigo se enfrentan este domingo 11 de octubre desde las 09:00 horas de Chile en el Estadio Manuel Martínez Valero, por la octava jornada de LaLiga.

El partido tendrá además un foco especial para Chile. Lucas Cepeda regresó al conjunto ilicitano después de una ventana internacional complicada, pero recibió el respaldo de Martín Anselmi y está disponible para un encuentro importante en la lucha por escapar de la zona baja.

Previa del partido Elche vs Celta de Vigo

Elche vuelve a LaLiga después de un parón internacional que llegó justo cuando el equipo había conseguido una victoria muy necesaria.

Los dirigidos por Martín Anselmi derrotaron 3-1 a Espanyol en el RCDE Stadium pese a terminar con un hombre menos y consiguieron así su primer triunfo liguero de la temporada.

La victoria confirmó algunas señales positivas que ya venía entregando el equipo pese a los resultados anteriores.

Elche había perdido por diferencias mínimas frente a Racing, Real Sociedad y Real Madrid, además de rescatar un empate 1-1 contra Athletic Bilbao.

Su principal problema sigue estando atrás.

El conjunto ilicitano recibió 17 goles en siete jornadas, una media de 2,4 por partido que lo sitúa entre las defensas más castigadas del campeonato.

En ataque, sin embargo, existen respuestas.

Fer Niño suma cinco goles y aparece como la principal referencia ofensiva de un equipo que ha conseguido convertir con regularidad pese a su delicada situación en la tabla.

Lucas Cepeda en Elche / ©Imago.

Ahí también entra Lucas Cepeda.

El chileno ha participado en los siete partidos de liga del Elche esta temporada, aunque acumula apenas 227 minutos.

Durante ese tiempo repartió dos asistencias —frente a Racing y Real Madrid— y consiguió su primera titularidad en la victoria sobre Espanyol, donde firmó una de sus mejores actuaciones desde su llegada.

Cepeda viene de una fecha FIFA mucho más complicada con Chile.

Fue expulsado ante Canadá, debió cumplir suspensión frente a Estados Unidos y apenas jugó un minuto contra México.

Pese a eso, Anselmi salió a respaldarlo.

El técnico aseguró antes de su regreso que, si llegaba en condiciones físicas, su intención era contar con él desde el inicio ante Celta.

Posteriormente el atacante volvió a los entrenamientos y publicó un mensaje asegurando estar “ready”, por lo que estará disponible.

Celta también llega fortalecido.

El conjunto de Claudio Giráldez consiguió finalmente su primera victoria en LaLiga con un contundente 5-0 sobre Racing, después de haber iniciado el campeonato con cuatro empates y dos derrotas.

El resultado cambió el ánimo de un equipo que hasta entonces había marcado apenas tres goles en seis jornadas.

El problema para los gallegos estará en las bajas.

Iago Aspas y Carl Starfelt no estarán disponibles, lo mismo que Román y Jones El-Abdellaoui.

Rendimiento reciente

Elche, últimos seis partidos de LaLiga:

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Espanyol 1-3 Elche

Elche 2-3 Real Madrid

Athletic Bilbao 1-1 Elche

Elche 2-3 Real Sociedad

Racing 3-2 Elche

Elche 0-5 Barcelona

Celta de Vigo, últimos seis partidos considerando todas las competiciones:

✅❌➖➖➖❌

Celta de Vigo 5-0 Racing

Omonia 1-0 Celta de Vigo

Celta de Vigo 1-1 Málaga

Getafe 1-1 Celta de Vigo

Real Sociedad 0-0 Celta de Vigo

Celta de Vigo 0-2 Athletic Bilbao

Últimos enfrentamientos Elche vs Celta de Vigo

03/05/2026: Celta de Vigo 3-1 Elche

28/09/2025: Elche 2-1 Celta de Vigo

26/04/2023: Celta de Vigo 1-0 Elche

06/01/2023: Elche 0-1 Celta de Vigo

15/05/2022: Celta de Vigo 1-0 Elche

Celta ganó cuatro de esos cinco enfrentamientos, aunque Elche se quedó con el último disputado en el Martínez Valero durante la temporada pasada.

Noticias de los equipos

Lucas Cepeda va mejorando su rendimiento en Elche – © IMAGO / ZUMA Press Wire

Elche tendrá dos bajas confirmadas.

Federico Redondo no podrá jugar por suspensión, mientras Yago de Santiago continúa fuera por lesión.

Lucas Cepeda sí estará disponible.

El chileno se reincorporó al trabajo después de sus compromisos con La Roja y Anselmi ya había adelantado que pretendía utilizarlo desde el inicio siempre que regresara en condiciones.

Existe, eso sí, una diferencia entre esa declaración y algunas formaciones proyectadas.

La alineación probable publicada por Bet365 todavía presenta un ataque compuesto por Valera, Tete Morente y Fer Niño, sin Cepeda, por lo que su titularidad no debe considerarse oficialmente confirmada.

Fer Niño seguirá siendo una de las principales amenazas locales después de alcanzar cinco goles esta temporada.

Celta llega con más problemas en su plantel.

Carl Starfelt, Román, Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui están descartados por lesión.

La ausencia de Starfelt afecta directamente al centro de la defensa, mientras la de Aspas elimina una de las principales fuentes de creatividad y experiencia ofensiva.

Williot Swedberg aparece entre los jugadores llamados a asumir mayor responsabilidad, aunque la formación proyectada coloca a Ferran Jutglà como referencia ofensiva.

Posibles formaciones Elche vs Celta de Vigo

Elche:

Dituro; Revivo, Bigas, Chust, Rubén Sánchez; Morcillo, Villar, Lemar; Valera, Tete Morente, Fer Niño.

Entrenador: Martín Anselmi.

Lucas Cepeda está disponible y Anselmi adelantó que pretende contar con él desde el inicio si está en buenas condiciones, aunque esta proyección todavía no incluye al chileno.

Celta de Vigo:

Radu; Rueda, Cáceres, Lago, Marcos Alonso, Carreira; Moriba, Febas, Hugo González, Álvarez; Jutglà.

Entrenador: Claudio Giráldez.

Pronóstico Elche vs Celta de Vigo

Nuestro pronóstico: Elche 0-1 Celta de Vigo

El partido aparece mucho más equilibrado de lo que puede sugerir la situación defensiva del Elche.

El equipo de Anselmi viene de ganar por primera vez, recupera confianza y contará nuevamente con Lucas Cepeda, quien además llega con el respaldo explícito de su entrenador.

Celta también reaccionó justo antes del parón, aunque su goleada 5-0 frente a Racing contrasta con una producción ofensiva que había sido muy baja durante las jornadas anteriores.

Las bajas de Iago Aspas y Starfelt agregan dudas al visitante.

Aun así, el modelo estadístico entrega una pequeña ventaja al equipo de Giráldez: 39,43% de posibilidades de triunfo, frente al 31,08% del Elche.

El resultado exacto con mayor probabilidad es el 0-1, mientras el 1-1 aparece como el empate más probable.

Por eso, aunque el mercado de ambos equipos marcan a cuota 1,77 presenta argumentos atendibles por las tendencias defensivas, el pronóstico de marcador se inclina por un triunfo corto del Celta.

¿Dónde ver EN VIVO Elche vs Celta de Vigo?

En Chile, el encuentro contará con distintas alternativas.

TV: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN

¿Cuándo y a qué hora juegan Elche vs Celta de Vigo?

Fecha: domingo 11 de octubre

Hora: 09:00 horas

Estadio: Manuel Martínez Valero

Ciudad: Elche

Competencia: LaLiga

Fecha: 8

¿Cómo llegan Elche y Celta a este partido?

Elche llega después de conseguir su primera victoria liguera de la temporada, un 3-1 frente a Espanyol que le permitió recuperar confianza antes del parón.

El equipo todavía no ganó en el Martínez Valero durante este campeonato y necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso independientemente de otros resultados.

Celta aparece 14° con siete unidades, apenas dos más que el conjunto ilicitano.

Los gallegos también vienen de conseguir su primera victoria: el contundente 5-0 sobre Racing rompió una racha de cuatro empates y dos derrotas.