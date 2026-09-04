Fenerbahce recibe a Besiktas este sábado en el Chobani Stadyumu por la cuarta fecha de la Superliga turca, en el primer gran derbi de Estambul de la campaña y con ambos equipos ante la posibilidad de enviar una señal temprana en la lucha por el título.

El equipo de Ismail Kartal se recuperó de una derrota en la jornada inaugural ante Genclerbirligi ganando sus últimos dos partidos de liga, mientras que el conjunto de Vincenzo Italiano llega después de responder a dos caídas consecutivas con una goleada sobre Corum.

Previa del partido Fenerbahce vs Besiktas

La temporada de Fenerbahce comenzó con una inesperada derrota 2-1 como visitante ante Genclerbirligi, lo que puso bastante presión sobre Kartal en su regreso liguero al club para una tercera etapa como entrenador.

Sin embargo, los Canarios Amarillos respondieron con fuerza al vencer 4-2 a Konyaspor en la segunda fecha antes de conseguir una victoria 2-0 sobre Samsunspor en su último partido. Vedat Muriqi continuó su gran inicio en el club abriendo el marcador, antes de que Archie Brown agregara el segundo tanto y permitiera al equipo de Kartal registrar su primera portería en cero de la temporada en la Superliga.

También fue el tercer triunfo consecutivo del equipo de Estambul en todas las competiciones, una racha que incluyó la victoria 2-1 ante Lyon en el playoff de la Champions League, resultado que aseguró su regreso a la elite europea.

Los números subyacentes son especialmente alentadores en la Superliga, con Fenerbahce marcando siete goles a partir de 7,42 xG en sus primeros tres partidos del campeonato. Eso muestra que incluso ha convertido 0,42 goles menos de lo esperado según la calidad de sus ocasiones.

Además, recibió tres goles a partir de solo 2,90 xGA, lo que sugiere que su registro defensivo incluso podría ser algo mejor.

Esa combinación puede ser significativa en un derbi. Los Canarios Amarillos están creando ocasiones a un ritmo de 2,47 xG por partido, solo por detrás de Galatasaray en la liga, pero deberán ser más efectivos en ambas áreas contra uno de los candidatos más fuertes a los primeros puestos.

Fenerbahce ganó el último enfrentamiento liguero entre ambos, imponiéndose 1-0 en abril después de que Kerem Akturkoglu transformara un penal en el minuto 90. Sin embargo, perdió tres de los últimos cinco cruces oficiales contra este rival.

De hecho, los últimos ocho enfrentamientos oficiales entre ambos clubes no tuvieron empates, lo que convierte este duelo en un cruce especialmente atractivo entre dos equipos que tienen seis puntos y están en el top cuatro, ambos intentando cortar sus respectivas sequías de títulos de liga.

Pronóstico Fenerbahce vs Besiktas / © Iconsport

Besiktas también llega lleno de confianza, después de vivir una reacción contundente en apenas una semana. El equipo se repuso de derrotas consecutivas por 1-0 ante Alanyaspor en la Superliga y Kauno Zalgiris en Europa con una goleada 6-2 sobre Corum en el Tupras Stadyumu.

Dusan Vlahovic fue la gran figura, anotando un triplete en una actuación donde las Águilas Negras finalmente mostraron el rendimiento ofensivo que prometía su plantel. Vaclav Cerny, Orkun Kokcu y Junior Olaitan también aportaron en una presentación de seis goles, con cuatro tantos en el segundo tiempo.

Sin embargo, la parte más impresionante del visitante antes de este derbi está en sus números defensivos. Besiktas recibió solo cuatro goles en nueve partidos en todas las competiciones, y aunque todos llegaron en sus últimos tres encuentros, el equipo en general ha limitado bastante a sus rivales, especialmente en la liga.

El equipo de Italiano ha recibido tres goles en el campeonato y marcado siete, pero además tiene el xGA más bajo de la división, con 1,31. Eso muestra que no depende simplemente del rendimiento de su arquero, sino que ha impedido de forma consistente que los rivales generen ocasiones de alta calidad.

A eso se suma que Besiktas afrontará el derbi con confianza para conseguir un resultado positivo, ya que ganó tres veces en sus últimas cinco visitas a Fenerbahce en todas las competiciones, incluidas dos de sus últimas cuatro por la Superliga.

Rendimiento reciente

Fenerbahce, Superliga turca:

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Fenerbahce, todas las competiciones:

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Besiktas, Superliga turca:

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Besiktas, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Fenerbahce vs Besiktas / © Iconsport

Fenerbahce sigue sin varios jugadores disponibles. Mert Hakan Yandas está suspendido, mientras que Anderson Talisca, Kerem Akturkoglu, Marco Asensio, Caglar Soyuncu y Jayden Oosterwolde también están fuera.

Se espera que Talisca vuelva alrededor de mediados de septiembre, mientras que el problema de Aquiles de Oosterwolde debería mantenerlo al margen hasta fines de octubre.

Por eso, Kartal probablemente mantendrá el sistema 4-2-3-1 que ha utilizado durante la reciente racha ganadora del club, con N’Golo Kanté y Matteo Guendouzi entregando la base del mediocampo.

Mason Greenwood y Oguz Aydin deberían conservar sus lugares en la línea de tres atacantes, con Irfan Can Kahveci proyectado en una posición central detrás de Muriqi.

Besiktas no tiene grandes ausencias registradas antes del derbi, e Italiano debería mantener la estructura 4-1-4-1 utilizada en el último partido de liga.

Alexander Nübel estaría en el arco, protegido por una línea defensiva compuesta por Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo y Rıdvan Yilmaz.

Salih Ozcan aparece como la principal opción en la base del mediocampo, permitiendo que Cerny, Junior Olaitan, Kokcu y Leandro Trossard jueguen más adelantados, mientras que Vlahovic debería mantener su lugar tras el triplete contra Corum.

Posibles formaciones Fenerbahce vs Besiktas

Fenerbahce:

Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Kanté; Greenwood, Kahveci, Aydin; Muriqi

Besiktas:

Nübel; Murillo, Agbadou, Djalo, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Olaitan, Kokcu, Trossard; Vlahovic

Pronóstico Fenerbahce vs Besiktas

Nuestro pronóstico: Fenerbahce 2-1 Besiktas

Esperamos un primer tiempo especialmente cerrado, con ambos equipos intentando evitar entregar espacios de transición que podrían terminar decidiendo el derbi.

Sin embargo, el mayor volumen de creación de ocasiones de Fenerbahce debería terminar marcando la diferencia. Aun así, Besiktas tiene suficiente organización defensiva y calidad ofensiva para mantener el partido abierto hasta los minutos finales.