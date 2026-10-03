Chilean Cup – 2026 Chilean Cup O'Higgins 1 0 Descanso : 0 0 Tiempo Completo Municipal Stadium Mayor Ester Roa Rebolledo – Concepción Concepcion Arnaldo Castillo 90′

O’Higgins y Deportes Concepción se enfrentan este domingo 4 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El Capo de Provincia llega con una pequeña pero importante ventaja después del 1-0 conseguido en el Ester Roa Rebolledo, donde Arnaldo Castillo apareció a los 90’+3 para definir un partido que dejó completamente abierta la serie.

Previa del partido O’Higgins vs Deportes Concepción

O’Higgins llega al partido decisivo con ventaja y atravesando uno de sus mejores momentos del año.

El equipo de Lucas Bovaglio ganó 1-0 en Concepción gracias a un zurdazo de Arnaldo Castillo en los descuentos, después de una asistencia de Santiago Toloza.

El resultado le permite enfrentar la revancha con más de una opción para clasificar.

Una victoria o un empate llevará directamente al Capo de Provincia a las semifinales. Deportes Concepción, en cambio, necesita ganar por un gol para forzar los penales o imponerse por una diferencia mayor para avanzar directamente.

Los números recientes explican por qué el cuadro rancagüino aparece con ventaja.

O’Higgins encadena tres victorias consecutivas considerando todas las competencias y ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Su recorrido reciente por Copa Chile también ha sido contundente.

Antes de imponerse en Collao, eliminó a Deportes Santa Cruz después de ganar 2-1 en Rancagua y 3-1 en el Joaquín Muñoz García.

El equipo celeste suma además seis victorias consecutivas en el certamen.

Pronóstico O’Higgins vs Deportes Concepción / © Imago

Arnaldo Castillo se convirtió en la principal carta ofensiva de O’Higgins.

El delantero paraguayo-chileno lleva cinco partidos consecutivos marcando en esta Copa Chile, suma seis tantos en el torneo y registra ocho goles en sus últimas 10 apariciones considerando todas las competencias.

Deportes Concepción, por su parte, llega obligado a cambiar el escenario de la llave.

El equipo de Fernando Díaz venía de una serie contundente frente a Curicó Unido, al que derrotó 4-0 en La Granja y posteriormente 2-0 en el Ester Roa para avanzar con autoridad.

La caída ante O’Higgins frenó ese impulso.

El León de Collao perdió sobre el final después de sostener un encuentro cerrado durante gran parte de los 90 minutos y ahora necesita ganar en Rancagua para seguir con vida.

Existe, de todas maneras, un antecedente reciente que alimenta sus opciones.

En julio, Deportes Concepción derrotó 2-0 a O’Higgins por el Campeonato Nacional, aunque aquel encuentro se disputó en el Ester Roa.

En El Teniente, la historia es diferente: O’Higgins nunca perdió como local ante los lilas en los ocho enfrentamientos considerados en los antecedentes entregados, con cuatro victorias y cuatro empates.

Rendimiento reciente

O’Higgins, últimos cinco partidos:

✅❌✅✅✅

O’Higgins 2-1 Unión La Calera

Audax Italiano 1-0 O’Higgins

O’Higgins 2-1 Deportes Santa Cruz

Deportes Santa Cruz 1-3 O’Higgins

Deportes Concepción 0-1 O’Higgins

Deportes Concepción, últimos cinco partidos:

❌➖✅✅❌

Deportes Concepción 0-1 Audax Italiano

Colo Colo 1-1 Deportes Concepción

Curicó Unido 0-4 Deportes Concepción

Deportes Concepción 2-0 Curicó Unido

Deportes Concepción 0-1 O’Higgins

Últimos enfrentamientos O’Higgins vs Deportes Concepción

30/09/2026: Deportes Concepción 0-1 O’Higgins — Copa Chile

26/07/2026: Deportes Concepción 2-0 O’Higgins — Campeonato Nacional

02/02/2026: O’Higgins 2-1 Deportes Concepción — Campeonato Nacional

2008: O’Higgins 1-0 Deportes Concepción — Apertura

2007: O’Higgins 1-1 Deportes Concepción — Clausura

El balance reciente muestra dos victorias de O’Higgins, dos de Deportes Concepción y un empate en los últimos cinco antecedentes entregados, aunque el registro de los celestes como locales es especialmente favorable.

Noticias de los equipos

Pronóstico O’Higgins vs Deportes Concepción / © Imago

O’Higgins llega con una estructura que viene respondiendo y con Arnaldo Castillo como su hombre más determinante.

El delantero volvió a ser decisivo en la ida y debería encabezar el ataque acompañado por Bastián Yáñez y Joaquín Tapia.

Felipe Ogaz y Juan Leiva aparecen proyectados en el mediocampo, mientras Ignacio Schor entregaría una alternativa más adelantada para conectar con los atacantes.

Omar Carabalí sería nuevamente el arquero titular del equipo de Lucas Bovaglio.

Deportes Concepción necesita asumir más riesgos debido al resultado de la ida.

Fernando Díaz cuenta con Joaquín Larrivey como principal referencia ofensiva, acompañado por Joaquín Montecinos y Ethan Espinoza.

Mario Sandoval y Misael Dávila aparecen entre los nombres destinados a manejar el mediocampo, mientras Jorge Henríquez podría ocupar una posición más libre para conectar las líneas.

El León de Collao necesita, como mínimo, marcar un gol para mantener abierta la eliminatoria.

Posibles formaciones O’Higgins vs Deportes Concepción

O’Higgins:

Omar Carabalí; Cristián Morales, Alan Robledo, Benjamín Rojas, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Ignacio Schor; Bastián Yáñez, Arnaldo Castillo, Joaquín Tapia.

Entrenador: Lucas Bovaglio.

Deportes Concepción:

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Misael Dávila, Mario Sandoval; Jorge Henríquez; Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey, Ethan Espinoza.

Entrenador: Fernando Díaz.

Pronóstico O’Higgins vs Deportes Concepción

Nuestro pronóstico: O’Higgins gana

La diferencia en la serie es mínima, pero varios factores inclinan el escenario hacia el cuadro rancagüino.

O’Higgins ganó la ida, define en El Teniente, lleva seis victorias consecutivas en Copa Chile y tiene un registro invicto como local ante Deportes Concepción.

La presencia de Arnaldo Castillo también pesa. El delantero llega con cinco partidos consecutivos marcando en el torneo y volvió a resolver cuando la llave parecía encaminada al empate en Collao.

Deportes Concepción tiene argumentos para complicar la serie y ya derrotó 2-0 a O’Higgins durante este año, pero ahora está obligado a buscar el partido y eso puede entregarle espacios al equipo de Bovaglio.

El escenario además apunta a un encuentro cerrado: dos de los tres cruces de 2026 terminaron con menos de tres goles y las tendencias recientes de ambos equipos respaldan un duelo con marcador corto.

Por localía, momento y ventaja en la eliminatoria, O’Higgins aparece como favorito para ganar la revancha y avanzar a las semifinales de Copa Chile.