O’Higgins y Deportes Concepción definen este domingo la llave 4 de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, en el Estadio Codelco El Teniente. Los celestes llegan con ventaja tras el 1-0 de la ida en el Ester Roa Rebolledo, conseguido con un zurdazo de Arnaldo Castillo a los 90’+3 tras asistencia de Santiago Toloza.

La serie, por lo tanto, sigue abierta: al León de Collao le basta un triunfo por un gol para forzar los penales, mientras que a los rancagüinos les sirve el empate para avanzar. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, que el Cacique domina 1-0 desde Chinquihue.

¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Concepción?

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Concepción?

Fecha: Domingo 4 de octubre

Domingo 4 de octubre Hora: 15:30 horas

15:30 horas Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)

Codelco El Teniente (Rancagua) Global: O’Higgins 1-0 Deportes Concepción

Árbitros de O’Higgins vs Concepción

Árbitro: Mathías Riquelme

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Miguel Araos

¿Cómo llegan O’Higgins vs Concepción?

O’Higgins atraviesa su mejor momento de la temporada. El triunfo en Collao fue su tercera victoria consecutiva y la cuarta en los últimos cinco partidos, una racha que incluye los dos triunfos sobre Deportes Santa Cruz en octavos de final (2-1 en Rancagua y 1-3 en el Joaquín Muñoz García). El equipo de Lucas Bovaglio encontró en Arnaldo Castillo a su hombre decisivo: el delantero paraguayo-chileno acumula seis goles en el torneo.

Deportes Concepción, en cambio, llega obligado a remontar. El León de Collao había hecho una llave impecable ante Curicó Unido, con una goleada 4-0 en La Granja y un 2-0 en casa para sellar la clasificación, pero se topó con la derrota más dolorosa posible: perdió sobre la hora en su propio estadio después de haber controlado buena parte del partido. El equipo de Fernando Díaz tiene en Joaquín Larrivey a su referente ofensivo y un antecedente a favor: en julio ganó 2-0 el último duelo de liga entre ambos.

Formaciones de O’Higgins vs Concepción

Posible formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Cristián Morales, Alan Robledo, Benjamín Rojas, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Ignacio Schor; Bastián Yáñez, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia. DT: Lucas Bovaglio.

Posible formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Misael Dávila, Mario Sandoval; Jorge Henríquez; Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.