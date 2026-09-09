Serie B – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Virtus Entella No Comenzado Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani – Pisa Pisa

Pisa recibe a Virtus Entella este viernes 11 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile, en la Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, por la cuarta fecha de la Serie B italiana.

El equipo de Felipe Loyola llega con seis puntos y dos triunfos consecutivos en el campeonato, aunque el chileno atraviesa un momento de menor protagonismo y no aparece proyectado en la formación probable.

Previa del partido Pisa vs Virtus Entella

Pisa no tuvo el arranque ideal en la Serie B. El equipo de Paolo Bianco tropezó en la primera fecha ante Padova, una señal temprana de lo compleja que puede ser la adaptación a la categoría después del descenso.

La respuesta, sin embargo, fue inmediata. El cuadro nerazzurro venció a Catanzaro y luego volvió a sumar de a tres ante Juve Stabia, dos resultados que cambiaron el ánimo y lo dejaron con seis puntos después de tres jornadas.

Ese repunte también sostiene sus ambiciones. Pisa partió la temporada con la obligación de pelear arriba y buscar un regreso rápido a la máxima categoría, aunque sabe que la Serie B exige regularidad, profundidad de plantel y capacidad para resolver partidos cerrados.

La clasificación en Copa Italia ante Empoli también forma parte de ese impulso. En esa competencia, el equipo tendrá más adelante un derbi toscano ante Fiorentina, pero la prioridad inmediata pasa por el campeonato.

Ahí entra también el foco chileno. Felipe Loyola comenzó la temporada con minutos importantes, pero su participación se redujo en los últimos partidos. El ex Huachipato fue titular en la primera fecha de Serie B, disputó 73 minutos ante Padova y antes había sumado 22 minutos en Copa Italia frente a Empoli.

El panorama cambió rápido. En las fechas siguientes, Loyola no tuvo presencia en cancha y Pisa consiguió sus primeros dos triunfos del campeonato sin él. Por eso, el partido ante Virtus Entella aparece como una nueva instancia para observar si vuelve a ganar terreno en la consideración de Bianco o si deberá esperar su oportunidad desde la rotación.

Pronóstico Pisa vs Virtus Entella / © Imago

Virtus Entella llega con una realidad distinta. El equipo de Andrea Chiappella solo suma un punto y sigue buscando su primera victoria de la temporada.

El empate 2-2 ante Vicenza en la última fecha dejó una señal positiva desde el carácter, porque Entella logró remontar dos veces y evitar una nueva derrota. Aun así, el arranque sigue siendo complejo.

Antes de ese punto, el equipo ligur había perdido ante Südtirol y Cesena, resultados que instalaron la urgencia de reaccionar cuanto antes para no quedar atrapado en la parte baja desde el inicio del campeonato.

El objetivo de Entella es mucho más concreto que el de Pisa: asegurar la permanencia de la forma más rápida posible. Para eso necesita empezar a sumar con mayor frecuencia, especialmente en partidos donde no parte como favorito.

El desafío será sostener el orden durante más tiempo. Contra Pisa, un rival que viene en alza y que juega en casa, Entella no puede permitirse errores tempranos ni pérdidas en zonas interiores, porque el local tiene futbolistas capaces de castigar con pocos espacios.

La Arena Garibaldi también puede pesar. Es un estadio de cercanía, con el público muy encima del campo, y Pisa intentará usar ese factor para imponer ritmo desde el inicio.

Rendimiento reciente

Pisa, Serie B:

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Pisa, todas las competiciones:

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Virtus Entella, Serie B:

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Virtus Entella, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Pisa vs Virtus Entella / © Imago

Pisa llega con dos victorias consecutivas y Paolo Bianco debería mantener gran parte de la estructura que le permitió corregir el mal inicio de campeonato.

La principal novedad pasa por la defensa. La data de equipo indica que Bozhinov no estaría disponible después de la indisposición sufrida en el último partido, por lo que el técnico debe ajustar la última línea.

En ese escenario, Calabresi y Caracciolo aparecen como alternativas para los costados, mientras que Canestrelli vuelve a ser una pieza relevante en la zona defensiva. El zaguero ya figura entre los goleadores del equipo en este inicio de Serie B.

En el mediocampo, Vural gana espacio dentro de las opciones de Bianco, acompañado por futbolistas como Leone y Correia, claves para sostener equilibrio y salida.

Arriba, la confianza sigue puesta en Andrea Petagna como referencia ofensiva, con Matteo Tramoni moviéndose cerca del área. Tramoni también aparece como uno de los jugadores más influyentes del equipo: ya registra un gol y lidera el apartado de asistencias de Pisa en la temporada.

Felipe Loyola no aparece en la formación probable de esta previa. El chileno queda como tema a seguir desde la banca o desde la rotación, especialmente después de perder minutos en los últimos partidos pese a haber iniciado la temporada con presencia en la Copa Italia y en la primera fecha de liga.

Virtus Entella, por su parte, prepara una estructura con línea de tres. Chiappella tendría a Del Frate en el arco y una defensa formada por Alborghetti, Tiritiello y Marconi.

Por las bandas, Parodi y Guiu aparecen como piezas importantes para darle amplitud al equipo, mientras que Franzoni y Squizzato sostendrían la zona central del mediocampo.

En ataque, Di Mario se movería por detrás de Forte y Cuppone, una fórmula pensada para intentar ganar segundas jugadas y atacar espacios entre centrales.

La prioridad de Entella será competir desde el orden. Después de sumar solo un punto en las primeras tres fechas, necesita mejorar su respuesta defensiva y evitar que Pisa instale el partido cerca de su área.

Posibles formaciones Pisa vs Virtus Entella

Pisa:

Confente; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Angori; Vural, Leone, Correia; Léris, Petagna, Tramoni.

Entrenador: Paolo Bianco.

Virtus Entella:

Del Frate; Alborghetti, Tiritiello, Marconi; Parodi, Franzoni, Squizzato, Guiu; Di Mario; Forte, Cuppone.

Entrenador: Andrea Chiappella.

Pronóstico Pisa vs Virtus Entella

Nuestro pronóstico: Pisa 1-0 Virtus Entella

Pisa llega en mejor momento, con dos triunfos consecutivos en la Serie B y una sensación de crecimiento después del tropiezo inicial ante Padova.

La localía también inclina la lectura. El equipo de Bianco tiene la obligación de hacerse fuerte en la Arena Garibaldi si quiere sostener sus aspiraciones de pelear por el regreso a la máxima categoría.

Virtus Entella necesita reaccionar, pero todavía no ganó en el campeonato y su mejor argumento reciente fue la capacidad de resistir y empatar ante Vicenza. Para sumar en Pisa, deberá bajar el margen de error y proteger mejor su área.

El foco chileno estará en Felipe Loyola, aunque no aparezca desde el inicio. Su situación deportiva empieza a ser una historia paralela dentro del partido: llegó con expectativas, sumó minutos temprano, pero ahora necesita recuperar terreno en un equipo que encontró resultados sin él.

El modelo estadístico favorece a Pisa y ubica el 1-0 como marcador más probable. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria local ajustada, con pocos goles y un desarrollo más táctico que abierto.