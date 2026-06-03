4.5 rating Tonybet Casino Bono de bienvenida hasta 275.000 CLP + 150 giros gratis + 9.000 tragamonedas +1.000 mesas de casino en vivo Aviator, Space XY, Plinko, Mines y más de 450 juegos crash Terms & Conditions 18+. Primer depósito de 5.000 CLP. Bonos sujetos a T&C. Jugar con responsabilidad. OBTENER EL BONO DE CASINO TONYBET

Tonybet Casino opera desde hace más de 20 años en el mercado internacional y desde 2022 en Chile con un catálogo que supera los 9.000 juegos, además de una sección de casino en vivo con más de 1.000 mesas.

Activamos el código promocional Tonybet y jugamos en el sitio para poder analizar desde adentro lo que ofrece y contarte qué juegos hay, cómo funcionan los pagos, cómo respondió la plataforma desde el celular y si vale la pena en Chile.

¿Qué es Tonybet y por qué hablar de su casino?

Tonybet online casino comenzó a operar como OmniBet en 2003 y después cambió a su nombre actual en honor al jugador de póker profesional Antanas Guoga, conocido como “Tony G”, que se hizo cargo de la empresa. Desde entonces se expandió a más de 20 países, con una presencia muy fuerte en Latinoamérica, especialmente en Chile.

Recomendamos este sitio para jugadores que buscan variedad de juegos de casino, ya que es uno de los mejores casinos online en Chile. Tonybet se diferencia de otros operadores porque ofrece una experiencia completa en casino y deportes. A diferencia de otros sitios que se especializan en una de estas áreas y ofrecen la otra como complemento, Tonybet es sólido en ambas. Además, es posible operar con métodos de pago locales.

El punto más débil es la falta de regulación local, aunque esto se debe a la falta de legislación en Chile en materia de casinos online, por lo que actualmente opera con su licencia internacional.

Catálogo de juegos de Tonybet casino online

Después de probar la plataforma, coincidimos con las opiniones sobre Tonybet Casino Chile, ya que este sitio se destaca en el mercado chileno gracias a su catálogo de más de 9.000 juegos en todas las categorías, incluyendo las mesas de Tonybet Casino en vivo. La interfaz de Tonybet es muy completa, pero a la vez sencilla, además de permitir filtrar los juegos por proveedor, título, juegos nuevos, populares y funciones destacadas como compra de bono o Drops & Wins y otras opciones.

JUGAR EN EL CASINO TONYBET

Tragamonedas y slots

La mayor parte del catálogo de Tonybet online casino está conformada por tragamonedas, que tienen todas las versiones demo para jugar gratis, lo que permite probar cualquier juego sin depositar antes de apostar dinero real.

Nosotros probamos primero la versión demo para elegir los juegos con diferente RTP. Jugamos en algunas con RTP bastante alto, como Gates of Olympus con el 96,50% y Sweet Bonanza con 96,48%; ambas de Pragmatic Play y Book of Dead de Play’n GO, con un RTP del 96,21%).

Big Bass Bonanza y Cowboys Gold de Pragmatic Play son opciones de volatilidad media, útiles para sesiones largas, que pueden ser una estrategia útil para cumplir el rollover del bono de bienvenida. Dentro de la sección de recomendados encontramos el juego exclusivo “Tonybet Bonanza 1000“, de volatilidad alta y con una Maxwin de 25.000 veces la apuesta.

En la sección principal del casino se despliega un banner informativo, donde se actualizan permanentemente los últimos ganadores, en qué juego y el importe ganado.

Juegos de mesa: ruleta, blackjack y baccarat

La sección de juegos de mesa incluye ruleta europea, americana y francesa, blackjack también en diferentes variantes, baccarat y póker. Estos juegos son en video y los pudimos encontrar buscando por tipo de juego con la lupa, ya que no están ordenados en una sección especial.

Para jugadores que buscan practicar estrategia antes de pasar a las mesas en vivo, esta sección es el lugar indicado. El blackjack clásico es uno de los más buscados por la facilidad para jugarlo y las mayores probabilidades de ganar, comparado con otros juegos, como la ruleta.

Juegos crash e instantáneos

Los juegos instantáneos son una categoría de las más buscadas por la sencillez y la rapidez de su dinámica y en Tonybet encontramos uno de los catálogos más grandes con más de 450 juegos de este tipo, incluyendo los más populares como Aviator de Spribe, Space XY y Plinko de BGaming o Mines de 100 HP.

El catálogo de esta sección supera el de otros casinos como Betano, que ofrece 110 títulos de juegos crash, o Betsson con 66.

Jackpots y torneos

Estas son las dos secciones donde Tonybet queda un poco por debajo del nivel de otros casinos en Chile como Jugabet, que cuenta con una sección de jackpots, o Betsson y Latamwin, que tienen torneos diarios y semanales.

Si bien Tonybet ofrece juegos con jackpot, no los tiene organizados por categoría. Nosotros utilizamos el buscador para encontrarlos. Con respecto a los torneos, no ofrece por el momento, aunque algunos de los Drops & Wins pueden tener premios por clasificación.

Tonybet casino en vivo: mesas con crupier real

El casino en vivo de Tonybet es la segunda sección más importante del catálogo. Hay más de 1.000 mesas con transmisión en tiempo real, donde puedes interactuar con el crupier de la mesa o los demás jugadores a través del chat en vivo. Esta sección también ofrece un banner con la información minuto a minuto de los últimos ganadores, juegos y monto ganado.

Los proveedores de las mesas en vivo incluyen Evolution, Pragmatic Play Live, Ezugi y Playtech. También hay shows como Crazy Time, Monopoly Live y Lightning Roulette.

En blackjack hay variantes como Lightning Blackjack, Infinite Blackjack y Speed Blackjack, con distintos límites de apuesta para diferentes perfiles de jugador y mesas VIP donde las apuestas mínimas son más altas.

Si bien Tonybet se destaca en la cantidad de juegos, a veces es difícil encontrar lo que uno busca. En este caso, hay algunas mesas con crupier en español, pero no están identificadas ni hay herramientas de búsqueda.

Proveedores de software

Tonybet trabaja con más de 120 proveedores, entre los que se incluyen los más importantes a nivel mundial. A continuación, estos son los principales que encontramos en la versión chilena:

Pragmatic Play: Uno de los más presentes en el mercado, con torneos especiales y mesas de casino en vivo en español.

Uno de los más presentes en el mercado, con especiales y mesas de casino en Evolution: Mayor referente del casino en vivo y de los game shows más populares.

Mayor referente del y de los más populares. NetEnt: Pionero en las tragamonedas de gran popularidad , algunas con los RTP más altos, como Starburst con RTP de 96,09% y Blood Suckers con RTP de 98% .

Pionero en las tragamonedas de gran , algunas con los más altos, como con RTP de con RTP Play’n GO: Especializado en tragamonedas de alta volatilidad como Book of Dead.

Especializado en tragamonedas de como BGaming: Interfaces simples y claras. Uno de los pioneros en la implementación del sistema “ Provably Fair ” para verificar el juego justo .

Interfaces y claras. Uno de los pioneros en la implementación del sistema “ ” para verificar el . Hacksaw: Muchos de sus juegos se destacan por la volatilidad extrema y la función de compra de bonos .

Muchos de sus juegos se destacan por la y la función de . Sprib: Creador de Aviator , uno de los juegos crash más populares.

Creador de , uno de los juegos crash más populares. Nolimit City: Tragamonedas de alta volatilidad y una filosofía de juego extremo con alto riesgo y potencial de ganancias.

Tragamonedas de y una filosofía de juego extremo con y potencial de Belatra: Especialista en juegos de bingo y tragamonedas con jackpot.

Plataforma, app y experiencia de usuario

Tonybet online casino tiene un diseño ordenado con la disposición de las secciones en la parte superior en PC y en la inferior si accedes desde tu celular.

Por cuestiones de regulación en Chile, la app no está disponible para descargar, sino que la versión web móvil es responsive y carga los juegos sin demoras con conexión 4G o con Wi-Fi estable. Puedes conocer en detalle cómo funciona la app de Tonybet en nuestro artículo específico. En nuestra prueba desde el celular, TonyBet abrió un evento en vivo en menos de 2 segundos.

Con el celular se puede acceder a todas las secciones del sitio sin perder funcionalidad respecto al escritorio: casino, promociones, depósitos, retiros y contactar al servicio de atención al cliente. En la sección de casino, los juegos pueden localizarse mediante el buscador de lupa y también por proveedor.

Métodos de pago y retiros en Chile

TonyBet acepta depósitos y retiros en pesos chilenos con varios métodos de pago que incluyen bancos, monederos electrónicos y criptomonedas.

Método Depósito mínimo Retiro disponible WebPay 5.000 CLP No Visa / Mastercard 10.000 CLP No Transferencia bancaria (MACH, Fintoc y bancos) 4.500 CLP Sí Skrill / Neteller 10.000 CLP Sí MuchBetter 10.000 CLP Sí Criptomonedas 45.000 CLP Sí

Durante nuestra revisión depositamos con WebPay y el saldo se acreditó en menos de 20 minutos. Sin embargo, este método no está disponible para retiros, por lo que utilizamos la transferencia bancaria y comprobamos que la demora en la acreditación es de 2 días.

No se cobran comisiones por las transacciones.

Licencia, seguridad y juego responsable

Tonybet opera bajo licencia 902 de la Kahnawake Gaming Commission. Esto significa que el operador trabaja bajo licencia internacional y regulación extranjera. A la fecha, Chile no emite licencias de casino online, ya que la Ley 19.995 solo regula el funcionamiento de los casinos físicos. Mientras tanto, el Proyecto de Ley N.° 14.838, que regularía el juego online, continúa en tramitación legislativa.

Con respecto a la seguridad y protección de datos de los usuarios, la plataforma utiliza cifrado de capa de sockets seguros, un sistema de protección militar, y aplica el proceso KYC (verificación de identidad) antes de habilitar los retiros de dinero. Ante cualquier conflicto, el jugador tiene que recurrir a la Kahnawake Gaming Commission como organismo regulador.

Tonybet solo admite personas mayores de 18 años. Además, ofrece una importante herramienta de juego responsable que permite establecer los límites de depósito y pérdidas diarios, semanales y mensuales, o también escribir a [email protected] para tomar un período de pausa o autoexcluirse indefinidamente del juego.

Tonybet casino promociones

El bono de bienvenida de Tonybet consiste en una bonificación del 100% sobre el primer depósito de al menos 5.000 CLP hasta 200.000 CLP y hasta 100 giros gratis en Mummy’s Jewels, dependiendo del monto del depósito. En tu segundo depósito también obtienes una bonificación del 75% hasta 75.000 CLP y hasta 50 giros en The Dog House.

Además del bono de bienvenida, Tonybet tiene giros gratis al apostar los días lunes y bonificaciones por recargas semanales dentro del programa VIP, que cuenta con 30 niveles con premios y recompensas cada vez más atractivos. Para más detalle sobre cómo activar el bono y sus condiciones, puedes ver nuestra guía completa sobre el código promocional de Tonybet.

Atención al cliente

Tonybet ofrece chat en vivo 24/7 con atención en español mediante traducción, pero se entiende perfectamente. Además, hay un correo electrónico, aunque no está disponible la opción de comunicación telefónica.

En nuestra experiencia, el chat respondió en menos de un minuto con un agente en vivo, de forma clara y sin derivar a respuestas automáticas.

Chat en vivo 24/7

Correo: [email protected]

Tonybet casino opiniones: ¿es recomendable?

Tonybet Casino es recomendable para jugadores chilenos que buscan un catálogo amplio de tragamonedas con versión demo para jugar gratis, variedad de juegos crash y mesas de casino en vivo.

La sección de mesas en vivo de Tonybet es una de las más amplias comparada con otros sitios como Latamwin que ofrece 130 mesas, pero se nota la falta de una sección exclusiva en español. Por otra parte, el modo demo disponible en todas las tragamonedas es algo que marca la diferencia para aquellos usuarios que prefieren probar antes de jugar con dinero real.

Basándonos en nuestra propia experiencia jugando en la plataforma, creemos que la cantidad y variedad de juegos podría estar mejor respaldada con más filtros de búsqueda y una sección especial de mesas en español.

Pros Contras Catálogo con más de 9.000 tragamonedas No ofrece atención telefónica Más de 1.000 mesas de casino en vivo Solo acepta WebPay para depósitos Depósitos rápidos mediante WebPay El bono de bienvenida exige un rollover de 30x Transacciones en pesos chilenos — Criptomonedas disponibles — Chat en vivo 24/7 con respuesta inmediata —

REGISTRARSE EN TONYBET

Preguntas frecuentes

¿Es seguro jugar en Tonybet desde Chile?

Sí. Tonybet opera bajo licencia de la Kahnawake Gaming Commission y usa sistemas de cifrado SSL para protección de datos personales y financieros de los usuarios. No tiene regulación local porque Chile todavía no cuenta con legislación que regule la actividad.

¿Cuántos juegos tiene el casino de Tonybet?

Tonybet tiene uno de los catálogos más importantes del mercado con más de 9.000 tragamonedas, juegos crash, jackpots progresivos y más de 1.000 mesas de casino en vivo.

¿Puedo depositar con WebPay en Tonybet?

Sí, se puede depositar con WebPay y el monto se acredita en pocos minutos, aunque la opción no está disponible para retiros.

¿Tonybet tiene casino en vivo en español?

Sí, hay mesas de casino en vivo en español, pero no hay una sección especial o un filtro para encontrarlas, por lo que tienes que entrar en la mesa para corroborar el idioma del crupier.

¿Cuánto tarda un retiro en Tonybet?

La demora depende del método; por ejemplo, las criptomonedas son las más rápidas, con demoras de hasta una hora. Los retiros con billeteras electrónicas como AstroPay, Skrill y Neteller se procesan en hasta 24 horas. La transferencia bancaria puede demorar hasta 3 días hábiles.

Este contenido tiene fines informativos. Las promociones y condiciones pueden cambiar en cualquier momento; verifica siempre los términos y condiciones del operador antes de activar cualquier bono.

El juego está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años. Si crees que el juego está afectando tu bienestar o el de alguien cercano, busca ayuda en SENDA o llama al 1412(línea de ayuda gratuita en Chile).