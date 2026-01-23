Pablo Guede tuvo una fuerte postura ante la denuncia de abuso sexual contra jugadores de Alianza Lima (Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano), presunto hecho que se produjo en la concentración del equipo en Uruguay cuando disputaban el torneo amistoso Serie Río de La Plata (en el que derrotaron a Colo Colo).

Guede es el DT de Alianza e, incluso, hubo rumores sobre su posible salida tras este hecho, aunque en las últimas horas se aclaró su situación en el club.

😱 Pablo Guede y su fuerte postura por supuesto abuso sexual en Alianza Lima

El exentrenador de Colo Colo no tuvo una doble opinión: condenó de inmediato el presunto delito cometido por sus jugadores de Alianza Lima y entregó un fuerte ultimátum a la dirigencia para que fueran apartados del plantel.

“Son ellos o yo”: esas fueron las palabras de Guede a los directivos, según informó el periodista Marcello Merizalde de Movistar Deportes Perú.

🤝 Alianza Lima respaldó con todo a Pablo Guede

Ante los rumores de una supuesta salida de Pablo Guede ante esta denuncia contra sus jugadores, desde el propio club Alianza Lima salieron a respaldar al también otrora DT de Palestino.

“No, para nada (posible renuncia). Al contrario, esto nos va a fortalecer”, señaló el director deportivo del club, Franco Navarro, en Líbero.

“Algunas cosas salieron de contexto y de las manos, lo pudimos resolver. Es un momento duro, uno se siente golpeado, dolido. Es difícil aceptar estas situaciones. Hablo sobre todo sobre la indisciplina. A Guede lo bancamos hasta el final, por eso lo hemos traído”, añadió.

📋 La denuncia de abuso sexual contra jugadores de Alianza Lima

Los jugadores de Alianza Lima Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambranos, históricos también de la Selección Peruana, fueron denunciados por un presunto abuso sexual producido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, mientras el club disputaba la Serie Río de La Plata 2026.

La denunciante es una mujer argentina de 22 años, quien realizó la acción legal de vuelta en su nación: aseguró que no quiso hacerlo en tierras uruguayas por el shock que le provocó la situación y porque no quería pasar por ese proceso en un país extranjero.