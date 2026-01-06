Un futbolista de la U Católica y dos veces seleccionado nacional dio que hablar fuera de la cancha luego que se viralizara en las redes sociales un registro en el que aparece peleando en la vía pública.

Se trata del defensor Daniel González, quien protagonizó una gresca en las calles de Viña del Mar en la avenida San Martín con pasaje 9 Norte.

En el video se aprecia al zaguero enfrascarse en una pelea con otro transeúnte mientras su pareja intenta separarlos para poner fin a la discusión. Tras lo ocurrido, fue el propio jugador quien salió a explicar qué provocó la situación.

Según el autor del registro, “iba caminando de repente, vi la mea pelea y empecé a grabar”, sin darse cuenta que uno de los protagonistas era el zaguero de los cruzados y también seleccionado nacional.

Por su parte, Daniel González utilizó su cuenta de Instagram para explicar qué ocurrió y cómo fue que terminó protagonizando una pelea en la calle. “El día 1 de enero salí a pasear en bicicleta junto a mi señora y cuñado. Íbamos caminando con las bicicletas al lado, ya que estábamos pasando por un corto tramo en el que no había ciclovía”, comenzó relatando.

“En eso, al pedirle permiso para pasar, un hombre nos empieza a agredir verbalmente. Dado que no recibió respuesta de nuestra parte, le pega patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado. Al ver que la integridad mía y de mi familia estaba en riesgo, reaccioné”, agregó.

Por último, el defensor de la U Católica se mostró arrepentido por lo sucedido. “Asumo que mi reacción no fue la adecuada, pero reitero, fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente. La situación concluyó ahí. Lamento lo ocurrido, no soy una persona violenta, pero reitero, ante la situación a la que me vi expuesto junto a mi familia, reaccioné de una manera inadecuada”, sentenció.

