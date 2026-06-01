Datos Clave Luto: Este lunes falleció Marios Oikonomou, exfutbolista griego de 33 años. Motivo del deceso: Oikonomou sufrió un accidente de tránsito que lo mantuvo en estado grave durante 9 días y que esta jornada terminó con su vida. Lazos con Chile: El otrora defensor compartió camarín con dos chilenos a lo largo de su carrera: Mauricio Pinilla y Erick Pulgar

El fútbol mundial está de luto. Marios Oikonomou, defensor central griego de 33 años y excompañero de los chilenos Erick Pulgar y Mauricio Pinilla en la Serie A de Italia, perdió la vida este lunes 1 de junio como consecuencia de un accidente de tránsito que lo mantuvo nueve días en estado crítico.

Rest in peace, Marios. Gone too soon, you will forever remain in our hearts. pic.twitter.com/uSLcS3Ll5z — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 1, 2026

¿Quién fue Marios Oikonomou?

Oikonomou fue un defensor central con amplia trayectoria en el fútbol europeo. Hizo su debut oficial en 2012 con el PAS Giannina de Grecia antes de dar el salto al calcio italiano, donde defendió los colores del Cagliari, Bologna, SPAL 2013, Bari 1908 y Sampdoria a lo largo de su carrera.

Fuera de Italia, el zaguero también pasó por el AEK Atenas de su país natal y por el Copenhague de Dinamarca, acumulando experiencia en distintas ligas europeas durante más de una década como futbolista profesional.

¿Cuál es el lazo de Mario Oikonomou con Chile?

El defensor griego compartió vestuario con dos futbolistas nacionales en distintos momentos de su carrera en Italia. Primero lo hizo con Mauricio Pinilla en el Cagliari, y posteriormente con Erick Pulgar en el Bologna, construyendo lazos que quedaron registrados incluso en redes sociales: en su cuenta de Instagram, Oikonomou tenía dos publicaciones junto al volante chileno que actualmente milita en el Flamengo.

Pinilla fue el primero en reaccionar públicamente al lamentable deceso de su excompañero. A través de sus redes sociales, el exdelantero compartió una fotografía del griego acompañada del mensaje: “RIP amigo”. Pulgar, en tanto, no se ha pronunciado públicamente hasta el momento del cierre de esta nota.