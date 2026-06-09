Argentina derrotó por 3-0 a Islandia en su ensayo general para el Mundial 2026: la Albiceleste mostró una buena versión en el estadio Jordan-Hare de Auburn (Alabama, Estados Unidos) ante 90 mil personas y cerró su preparación para la Copa del Mundo en la que busca el tetracampeonato y su segunda corona consecutiva.

Lionel Messi ingresó desde el banco de suplentes y fue determinante, dando cuenta de que llega en forma a la cita planetaria, la que se espera que sea la última de su carrera, lo que en sí una significa algo emotivo en la participación trasandina en el torneo.

Los goles de Argentina vs Islandia en la previa del Mundial 2026

Apenas ocho minutos de juego corrían y Valentín Barco sacó un zurdazo en la entrada del área para anotar el primero de la noche. De inmediato la multitud recibió de vuelta algo de las expectativas que tenían en este compromiso en la antesala del Mundial 2026.

Argentina se notó que regulo cargas, aunque en el segundo tiempo aumentó la velocidad y el responsable fue solo uno: Lionel Messi. La Pulga entró en los 69′ y en los 70′ mandó un tremendo pase para que Lautaro Martínez se fabricara un penal. El propio Messi cambió esto por gol un min uno después y marcó el tanto 116 de su trayectoria en el seleccionado argentino.

En los 86′ convirtió Thiago Almada tras asistencia de Rodrigo de Paul en una acción en que volvió a participar “Leo”, demostrando su enorme calidad en lo que fue una fiesta que terminó con la canción “Muchachos” de La Mosa en los parlantes y fuegos artificiales, como si fueran locales en esta Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?