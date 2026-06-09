Datos Clave La sanción: Santiago Wanderers deberá disputar un partido de visita sin sus adherentes en tribunas. El incidente: Una bomba de ruido alcanzó a un pasapelotas durante el partido ante Unión San Felipe el 1 de febrero, lo que provocó la suspensión momentánea del juego. El partido afectado: El duelo ante Universidad de Chile está programado para el domingo 21 de junio en el Estadio Nacional.

El 1 de febrero, en la fase de grupos de la Copa Chile, Santiago Wanderers venció 3-1 a Unión San Felipe en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El resultado quedó en segundo plano: durante el segundo tiempo, la hinchada local lanzó bombas de ruido y proyectiles, uno de los cuales alcanzó a un pasapelotas y obligó a suspender momentáneamente el partido. Cuatro meses después, la sanción llegó en el peor momento posible para los Caturros.

El castigo que aplicó el tribunal competente es un partido de visita sin público visitante, y el juego que cae en esa cuota es precisamente el duelo ante Universidad de Chile del domingo 21 de junio en el Estadio Nacional. Wanderers no podrá contar con sus hinchas en uno de los partidos de mayor exposición que le quedan en el calendario inmediato.

¿Qué pasó en el partido ante Unión San Felipe?

El incidente ocurrió en el segundo tiempo del cotejo disputado en Valparaíso. Hinchas de Santiago Wanderers lanzaron bombas de ruido y proyectiles desde la tribuna local, con uno de los elementos pirotécnicos impactando directamente a un pasapelotas. La gravedad del hecho obligó a detener el juego y derivó en el proceso disciplinario que terminó con la sanción confirmada esta semana.

No es la primera vez que el fútbol chileno registra incidentes de este tipo en el Elías Figueroa, y la resolución del tribunal apunta precisamente a enviar una señal clara sobre el uso de pirotecnia en los estadios.

¿Qué implica la sanción para el partido ante la U?

Jugar sin hinchada ante la U en el Estadio Nacional es un golpe institucional y anímico para el Decano, sin embargo, el conjunto porteño acató la medida sin apelar.

“El club ya acató la medida y puso a disposición del equipo local las listas requeridas para la coordinación del partido”, señalaron los Caturros en un comunicado oficial, donde además llamaron a evitar este tipo de comportamientos en el futuro.