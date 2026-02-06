Santiago Wanderers y Unión San Felipe juegan este sábado 7 de febrero de febrero desde las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Chile 2026. El compromiso será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

En la primera fecha ambos elencos se vieron las caras en el Valle del Aconcagua y los caturros se impusieron por 2-1, por lo que el resultado de este duelo puede ser decisivo para el futuro del grupo que también integran Universidad de Chile y Unión La Calera.

📡 ¿Quién transmite en vivo Santiago Wanderers vs San Felipe por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Santiago Wanderers vs San Felipe será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs San Felipe?

Santiago Wanderers recibirá a Unión San Felipe este sábado 7 de febrero desde las 19:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander.

🗓 Fecha: Sábado 7 de febrero

🕛 Hora: 19:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

🟨 Árbitros del partido entre Santiago Wanderers vs San Felipe

Árbitro: Francisco Soriano

Francisco Soriano 1er asistente: Cristóbal Berríos

Cristóbal Berríos 2do asistente: Rodolfo Vera

Rodolfo Vera Cuarto árbitro: José Oses

🟢 El XI de Santiago Wanderers vs San Felipe por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Raúl Olivares, Pedro Navarro, Víctor Espinoza, Sergio Felipe, Axel Herrera; Leandro Navarro, Joaquín Silva, Esteban Luco, Jorge Luna, Cristóbal Ponce; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

🔴 El XI de San Felipe vs Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Leandro Cañete; Diego Bravo, Valentín Perales, Byron Guajardo, Valentín Sánchez; Bairo Riveros, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara; Axel León, Nicolás Brun y Bruno Vides. DT: Luis Landeros.

