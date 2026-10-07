Deportes Antofagasta tuvo un héroe de la casa. El portero Juan Pablo Cisternas fue la gran figura en el triunfo por 2-0 sobre Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y al final del partido no pudo contener la emoción.

El golero de 24 años, formado en el club desde los 14, le sacó todo a los Azules en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, donde los laicos remataron 20 veces y nunca lograron vencerlo.

La tapada soñada del arquero de Antofagasta contra U de Chile

El meta de los Pumas reconoció que una de sus intervenciones quedará en su memoria por mucho tiempo.

“Esa de abajo… he soñado con esa tapada. Estoy feliz”, señaló a TNT Sports, con las pulsaciones todavía a mil y visiblemente emocionado. “Quiero llorar, pero me pararon acá”, agregó entre risas.

Eso sí, el portero se encargó de repartir los méritos con el resto del plantel: “Mis compañeros se tiraron de cabeza a cada pelota, corrieron todas las pelotas. Me saco el sombrero por ellos. Yo solo quise aportar mi granito de arena y la verdad es que el equipo se sacó la cresta”.

“Más temprano que tarde el trabajo paga”

El arquero también se refirió a su presente, luego de pasar buena parte de la temporada en la banca y encadenar ya cuatro partidos como titular.

“Siempre me mantuve trabajando. Como siempre digo, hay que sumar al barco, sumar al equipo, porque al final y al cabo la unión hace la fuerza”, indicó.

En esa línea, destacó el trabajo del grupo de porteros del club: “Tengo un club de arqueros extraordinarios, con Fernando, con Cristóbal Marín, con Lucas Figueroa y con el profesor Cristián Zamora. Ese es nuestro lema: trabajar, porque más temprano que tarde el trabajo paga”.

El emotivo mensaje de Cisternas a su familia

Antes de que le cerraran la entrevista, el golero pidió un minuto más para dedicar la victoria a los suyos, con sus padres presentes en las tribunas del Calvo y Bascuñán.

“Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, que está acá en el estadio, a mi hermano, a toda mi familia. Los amo”, expresó.

Y cerró con un mensaje para su hermano menor, con quien además vivió un emotivo encuentro en las graderías: “Se lo quiero decir a mi hermano chico: todo se puede, todo se puede con trabajo”.

¿Cuándo juegan U de Chile vs Antofagasta la revancha de la Copa Chile?

La vuelta de los cuartos de final está programada para el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, con el estadio todavía por confirmar.