La discusión por el entrenador de la Selección Chilena volvió a instalarse con fuerza y la voz de un histórico de La Roja se hizo escuchar. Arturo Vidal apuntó directo a la ANFP y exigió una definición inmediata sobre quién liderará el proceso, cuestionando abiertamente el rol actual de Nicolás Córdova.

El mediocampista no se guardó nada. En plena transmisión del amistoso ante Cabo Verde, donde Chile terminó imponiéndose 4-2, el foco del King no estuvo en el resultado, sino en la falta de claridad en la banca.

¿Qué problema ve Arturo Vidal en el interinato de La Roja?

El volante puso el punto sobre la mesa: sin un entrenador ratificado, no hay proyecto posible. “Que la ANFP diga o confirme ‘este va a ser nuestro entrenador por los cuatro años que vienen’”, lanzó.

Su argumento apunta a la base del funcionamiento del equipo. Según Vidal, un técnico sin respaldo no tiene margen real para construir. “Eso te da confianza para trabajar y estabilidad”, agregó.

Pero fue más duro al evaluar el escenario actual: “Si sabe que en dos o cuatro partidos lo van a sacar, no sirven de nada estos partidos”, sostuvo, dejando claro que el interinato no le da valor competitivo al proceso.

¿Cuándo cree Vidal que la ANFP debe definir al nuevo DT?

El mediocampista de Colo Colo no solo criticó, sino que también puso un plazo: “Después del partido con Portugal, una semana después, el entrenador debería estar firmando el contrato”, afirmó.

En esa línea, volvió a golpear la situación actual: “No sirve de nada tener a Córdova si no lo vas a confirmar”, remarcó, insistiendo en que el modelo transitorio no proyecta a la selección.

Mientras la Roja suma minutos en cancha, la señal que pide Vidal va por otro lado: certezas. Porque más allá de los resultados puntuales, el debate ya no pasa por un partido, sino por quién se hará cargo del rumbo completo del equipo de cara a las próximas clasificatorias.