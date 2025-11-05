La Selección chilena inicia su participación en el Mundial Sub 17 Qatar este miércoles en un duro examen frente a Francia por el Grupo K, encuentro en el que la escuadra nacional dirigida por Sebastián Miranda espera cumplir con las expectativas tras haber realizado un más que positivo Sudamericano.

Miranda tiene definida la formación estelar que mandará a la cancha para este estreno de La Rojita ante los galos, eso sí con una ausencia no menor entre los estelares y que se lamenta al no poder ver acción desde el primer minuto de este importante encuentro.

🤕 Chile no podrá contar con gran figura en el debut ante Francia

De acuerdo a lo que se conoció estos últimos días, la selección sub 17 no podrá contar para este arranque mundialista con el volante Zidane Yáñez, quien se alzó como una de las gratas sorpresas del último Sudamericano, siendo figura en varios de los partidos que jugó Chile en dicho torneo.

Sin embargo, Yáñez quedó al margen de la oncena titular para este debut en la Copa del Mundo debido a que no está totalmente apto físicamente, esto por la poca actividad que venía arrastrando con su club, el New York City de la MLS.

Frente a aquello, es que Sebastián Miranda optó por cuidar a Zidane Yáñez de este duelo con Francia y recuperarlo para los otros dos partidos del grupo, ante Canadá y Uganda.

Zidane Yáñez quedó al margen del debut de Chile en el Mundial sub 17/ © Comunicaciones FFCh

⚽️ La formación titular de Chile vs Francia en el Mundial sub 17

Así, con esta única situación de Zidane Yáñez, el XI estelar de Chile vs Francia será con: Vicente Villegas en el arco; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza y Alonso Olguín en defensa; Matías Orellana; Cristian Díaz y Matías Paris en mediocapo; Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés en la ofensiva.

🕒 ¿A qué hora juega Francia vs Chile Sub 17?

🏟️ Estadio: Aspire Zone Complex – Pitch 7, Doha, Qatar

📆 Miércoles 5 de noviembre de 2025

⏰ 12:45 horas de Chile (18:45 en Doha / 16:45 en París)