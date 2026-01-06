Medios paraguayos aseguran que uno de los buenos proyectos de Olimpia está cerca de llegar a Deportes Limache en este mercado de pases, una movida que puede significar un refuerzo importante para el elenco de la Quinta Región, que buscará mejorar su participación en la Liga de Primera este 2026 y además competirá en la renovada Supercopa del fútbol chileno.

La operación con el joven defensor de 21 años al “Tomate Mecánico” incluiría una opción de compra de 750 mil dólares por el 50 % del pase, cifra importante para los limachinos que estará sujeta al rendimiento que tenga este fichaje a lo largo de la temporada.

⚽️ Refuerzo internacional para Limache

De acuerdo con lo informado por Ariel Insfrán, periodista que cubre la actualidad de Olimpia en Paraguay, el defensor central Axel Jonatan Alfonzo (21 años) estaría muy cerca de fichar por Deportes Limache, aunque la operación aún no ha sido oficializada por el club chileno. Según fuentes del fútbol guaraní, el zaguero saldría de Olimpia en condición de préstamo por un año, con una opción de compra pactada en torno a los 750.000 dólares por el 50 % de su pase, en una movida que podría cerrarse en los próximos días.

Durante la temporada 2025, Alfonzo sumó experiencia en el plantel principal de Olimpia, disputando 19 partidos, 15 de ellos como titular, lo que lo posiciona como una pieza joven con proyección en el fútbol sudamericano. La eventual llegada a Limache representaría no solo un refuerzo para la zaga tomatina, sino también su primera experiencia profesional fuera de Paraguay, en un torneo competitivo como el fútbol chileno.

Axel Alfonzo va a préstamo al fútbol Chileno..



Deportes Limache de Chile

Finalista de Copa Chile



– Préstamo por un año con opción de compra.

– ⁠Opción de compra de $750.000 por el 50%. @ABCCardinal #730AM pic.twitter.com/lkKLhzFAy5 — Ariel Insfrán Yegros (@arielinsfran83) January 5, 2026

🔄 Movimientos del plantel limachino

Deportes Limache ha sido uno de los clubes más activos de cara a la temporada 2026, con varios nombres que ya se integran al proyecto del técnico Víctor Rivero. Entre los fichajes confirmados destacan el regreso de Jean Meneses al fútbol chileno tras su paso por Brasil, además de incorporaciones como Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Yerko González, Marcelo Flores, Claudio González, Joaquín Montecinos y César Fuentes. A esto se suman renovaciones clave como las de César Pinares y Misael Llantén, que aportan continuidad al plantel.

En cuanto a las salidas, el club informó a través de sus redes sociales la partida de varios futbolistas, entre ellos Nelson Da Silva, Felipe Fritz, Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons y Yonathan Andía, marcando una profunda renovación de cara al nuevo ciclo.

Con este escenario, Axel Alfonzo asoma como una alternativa interesante para reforzar una defensa que competirá en un plantel fuerte y ambicioso, con la expectativa de consolidar un proyecto competitivo durante la temporada 2026, a la espera de que el club haga oficial el movimiento.