Ben Brereton volvió a marcar en Inglaterra y fue protagonista en una victoria importante del Derby County en la Championship. El delantero chileno abrió el marcador en el triunfo 2-1 sobre Sheffield Wednesday por la fecha 36 del torneo.

Con apenas 11 minutos en el reloj, el Derby County encontró la ventaja gracias a una acción que terminó con Brereton celebrando. El gol llegó tras una asistencia precisa de Rhian Brewster. El chileno recibió un pase entre líneas, quedó frente al arquero rival y definió con calma para el 1-0 que cambió el desarrollo del encuentro.

Brereton mantiene su racha goleadora en Inglaterra

Brereton ya había destacado en la fecha anterior del campeonato, cuando anotó frente al Blackburn Rovers, club donde se consolidó durante varias temporadas antes de su cambio de equipo.

Con el gol de este sábado, el atacante llegó a cinco anotaciones en lo que va de 2026 defendiendo la camiseta del Derby County.

Mira el gol de Ben Brereton Díaz: