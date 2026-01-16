Ben Brereton Díaz vuelve a encender las ilusiones de sus seguidores tras vivir una seguidilla positiva en el Championship inglés. Con dos goles en sus últimos dos partidos, el delantero chileno está reencontrándose con su mejor versión justo cuando su equipo necesita respuestas.

En medio de una temporada irregular para el Derby County, el atacante nacional se sinceró sobre su presente, su confianza personal y las exigencias del fútbol británico. Una declaración cargada de ambición que podría marcar su reencuentro definitivo con la élite.

🔥 Brereton y su racha goleadora en Derby County

Ben Brereton Díaz viene de marcar en dos encuentros consecutivos, tanto en la Championship como en la FA Cup. A pesar de que su equipo no logró ganar en esas presentaciones, el chileno se mostró satisfecho por recuperar sensaciones positivas de cara al arco.

“Estoy muy contento por haber convertido en los últimos dos partidos, algo que, siendo sincero, necesitaba”, señaló el delantero, según declaraciones recogidas por DerbyshireLive. Con estos goles, el ex Blackburn y Southampton espera consolidar su lugar en el esquema del Derby.

El conjunto inglés no atraviesa su mejor momento colectivo, pero Brereton ve el vaso medio lleno: “Siento que el equipo viene haciendo las cosas muy bien y me siento parte de eso. Ahora tenemos que empujar en la segunda mitad de la temporada”.

🧠 La frase que resume el estilo de Brereton en Inglaterra

En una reflexión que encendió a sus hinchas, Brereton destacó la intensidad del fútbol inglés: “Es todo o nada, tienes que ir a fondo en cada partido”. Con esas palabras, el chileno dejó clara su mentalidad y su compromiso con el club. A sus 26 años, el delantero vive un renacer futbolístico en una liga exigente.

“Vine aquí para jugar al fútbol y el míster ha sido fantástico conmigo”, agregó el jugador, quien valoró la continuidad que ha logrado en Derby, algo que no había podido consolidar en etapas anteriores. Además, destacó el ambiente que se vive en el club: “Desde que llegué lo he disfrutado muchísimo, sabía que era un gran club y así ha sido desde el primer día”.

💬 Así proyecta Brereton lo que queda de temporada

El atacante chileno cree que su equipo aún puede pelear por objetivos ambiciosos. Aunque Derby County está en mitad de tabla con 35 puntos, Brereton ve una posibilidad real de escalar posiciones. “Si le preguntas a cualquiera, todos quieren estar más arriba. Pero estamos en una buena posición para ir a buscarlo”, dijo el atacante.

De cara a la segunda parte del torneo, el chileno no esconde su ilusión: “Todo el mundo está muy ilusionado”. Brereton cerrará enero con un nuevo desafío: enfrentar al Preston North End, este sábado al mediodía hora chilena, en un duelo clave para sus aspiraciones personales y colectivas.