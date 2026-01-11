Ben Brereton sigue construyendo su 2026 desde lo más concreto del fútbol: el gol. El delantero chileno volvió a marcar en Inglaterra y confirmó un inicio de año que empieza a ordenarle el presente tras etapas irregulares.

Sin ser el eje permanente del ataque, Brereton Díaz ha logrado algo clave en este tramo: aparecer cuando el partido lo permite. Eso explica por qué vuelve a inflar redes y sostener una frecuencia goleadora que no se veía hace tiempo.

⚽ Otro gol de Ben Brereton en Inglaterra que ratifica su momento

El tanto llegó en un duelo exigente por la FA Cup, donde Derby County necesitaba eficacia más que volumen ofensivo. Brereton leyó bien la jugada, atacó el espacio y resolvió con un remate directo, sin adornos ni segundas decisiones.

Ese tipo de acciones refleja a un delantero conectado con su rol, algo que se le hizo esquivo durante mucho tiempo. Si bien el tanto abrió la cuenta del partido a los 35 minutos, el resultado terminó siendo un 1-3 en favor del Leeds United.

¡BEN ABRIÓ LA CUENTA PARA EL DERBY COUNTY! Brereton Díaz definió cruzado y marcó el 1-0 ante Leeds.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5zjNIgH7Z5 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

📊 Un inicio de año con señales claras

Con este gol, Brereton suma anotaciones consecutivas entre Championship y FA Cup, reforzando un inicio de 2026 que combina minutos, confianza y respaldo técnico. Derby County encuentra respuestas y continuidad en ataque.

En Chile, el seguimiento es inevitable. Pese a que todavía no se jugarán los amistosos de la selección chilena, Nicolás Córdova está atento al desempeño del delantero que volvió al gol, algo que tanta falta le hace a La Roja.