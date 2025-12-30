Brayan Cortés es el nuevo arquero de Argentinos Juniors: el chileno se llevó un tremendo elogio desde el otro lado de la Cordillera, por lo que al menos llega con la confianza del medio futbolístico, que lo ve como un buen fichaje pese a su irregular 2025.

El Indio llega a préstamo desde Colo Colo, elenco al que no quiso volver, después de seis meses en Peñarol. Cortés quería una nueva experiencia en el extranjero, entre otras cosas porque tuvo un final tortuoso en su exitoso paso por el Cacique.

🤩 El tremendo elogio que recibió Brayan Cortés por su llegada a Argentinos Juniors

Fue el siempre exigente Diario Olé el que tuvo loas para Brayan Cortés por su fichajes en Argentinos Juniors: “La llegada del oriundo de Iquique significa un salto de calidad en el arco del Bicho, mientras el Ruso (Diego) Rodríguez se recupera de su lesión y los chicos del club continúan con su proceso formativo”.

“Cortés ganó la Copa de Uruguay y con la selección de Chile fue titular en la mayoría de las Eliminatorias Sudamericanas. En 2025, dijo presente en cuatro de los seis compromisos internacionales con La Roja”, añadió.

En Argentinos Juniors tienen muchas expectativas por Brayan Cortés, luego de un paso en falso del experimentado Sergio “Chiquito” Romero en el club.

📊 Los números de Brayan Cortés en 2025 entre Colo Colo, Peñarol y La Roja

Brayan Cortés jugó seis meses en Colo Colo y otros seis en Peñarol en este 2025: el Indio jugó 41 partidos y recibió 50 goles, dejando en 13 ocasiones su valla invicta.

En Colo Colo actuó en 15 ocasiones y recibió 27 tantos (más de la mitad de los del año), dejando apenas dos veces su arco en cero.

Su 2025 en el Cacique fue negativo, luego de que al final del año pasado anunciara públicamente su salida de la institución y después terminara volviendo al no encontrar club. El futbolista se ganó la reprobación de los hinchas y su rendimiento estuvo lejos del que siempre se le conoció, por lo que terminó siendo una mala experiencia su regreso.