Datos Clave Regresó un campeón: Christian “Chino” Martínez volvió a lucir la camiseta de la U. Emotivo mensaje: El volante de 43 años enamoró a los hinchas azules en redes. DT en Australia: El Chino dirige en el fútbol universitario de Australia.

Tras más de 18 años, un querido exfutbolista de Universidad de Chile volvió a vestir la camiseta del Romántico Viajero. Se trata de Christian “Chino” Martínez, futbolista formado en la cantera del cuadro azul y campeón en el Torneo de Apertura del 2004.

El exmediocampista, quien actualmente vive en Australia donde es entrenador del UNSW, visitó el CDA y tuvo la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta del club de sus amores, algo que retrató en su cuenta de Instagram con un mensaje que se llenó de elogios por parte de los fanáticos.

Quien también fuera jugador de Audax Italiano y La Serena, entre otros clubes del fútbol chileno, se mostró feliz con la posibilidad de jugar una vez más por el elenco del cual es hincha.

El Chino Martínez vuelve a vestir la camiseta de la U

“Hoy fue uno de los días mas felices en mi visita a Chile…volver a vestir, jugar y anotar un gol por mi amada Universidad de Chile,me llenó de felicidad y emoción”, comenzó escribiendo el exfutbolista de 43 años.

Eso no fue todo, ya que además comentó que “ver excompañeros , históricos, amigos,gente hermosa que me recibió y me hizo sentir en casa nuevamente, mas agradecido no puedo estar”.

Varios hinchas de Universidad de Chile lo felicitaron por el regreso al CDA y le enviaron mensajes de apoyo, recordando, entre otras cosas, la dupla que llegó a formar en su momento con Manuel “Colocho” Iturra.

Otro aspecto que llamó la atención de los cibernautas es que Martínez ya no luce su tradicional cabellera con rastas. “¿Y los dread locks? Ja ja ja grande Chino”, le escribió un usuario.

El “Chino” vistió la camiseta de Universidad de Chile entre 2003 y 2008. Es hermano de Sebastián Martínez, también canterano azul y multicampeón entre 2011 y 2017.