Datos Clave El adiós: Marcelo Díaz se retirará del fútbol profesional a fines de esta temporada, teniendo pactada su despedida para el próximo 8 de diciembre. El anhelo: El ídolo azul confesó que su máximo deseo póstumo es que sus restos mortales sean esparcidos en el anhelado estadio de Universidad de Chile. El recado: El mediocampista necesita jugar cinco encuentros más para llegar a los 300 partidos con la U, por lo que le envió un recado directo al técnico Fernando Gago.

Marcelo Díaz vive sus últimos días con los botines puestos. El histórico volante y capitán de Universidad de Chile colgará los botines a fines de la presente temporada 2026, dejando atrás un legado imborrable que incluye la Copa Sudamericana 2011 y el bicampeonato de América con la Selección Chilena.

En la cuenta regresiva para su adiós definitivo, el mediocampista de 39 años abrió su corazón en el vodcast oficial del club, Metamos Bulla, donde dejó frases cargadas de un fanatismo visceral que no dejaron indiferente a nadie, especialmente por una petición póstuma ligada al sueño más esquivo de la institución laica: el recinto propio.

El gran deseo de Marcelo Díaz: que sus cenizas descansen en el estadio de la U

Al ser consultado sobre el significado de vestir la camiseta azul y su visión sobre la vida y la muerte, “Carepato” no dudó en extremar sus emociones. “Si tienes que morir, te tienes que morir dentro de la cancha. Yo soy de esos hueones. Yo sería el hueón más feliz si muero adentro de la cancha defendiendo a la U. El hueón más feliz, en serio”, confesó enfático.

Fue en esa misma línea donde el volante sorprendió al hablar del anhelado proyecto inmobiliario del club, un tema que siempre genera debate y es motivo de constantes burlas por parte de las hinchadas rivales como Colo Colo o Universidad Católica.

“Y mis cenizas, que sean tiradas en el estadio de la U. Así de chuncho soy. (Mis cenizas) van a ser guardadas y van a estar en el estadio de la U, Dios quiera”, disparó el mediocampista, reafirmando que no se alejará de los tablones tras el retiro: “Estar viviendo los últimos meses es súper especial. Es fantástico, de verdad, es muy emocional. Pero sepan que de acá no me voy a ir. Uno de mis grandes anhelos es volver a la galería (…) Voy a morir siendo hincha de la U”.

¿Cuántos partidos le faltan a Marcelo Díaz para cumplir su meta final con la U?

Más allá de la emotividad del futuro, a Díaz aún le queda una tarea pendiente en el césped. El capitán laico se puso una meta personal para el cierre de su carrera: alcanzar los 300 compromisos oficiales defendiendo la camiseta de Universidad de Chile.

Para lograrlo, necesita pisar la cancha en al menos cinco compromisos más antes de fin de año, por lo que aprovechó los micrófonos para dejarle un sutil y desesperado recado a su actual director técnico.

“No me falta nada, disfrutar los últimos meses que me quedan de contrato de trabajo (…) pero sí tengo el objetivo, que no lo pusimos al principio de año, que es llegar a 300 partidos”, reveló. Fiel a su estilo directo, concluyó mirando a la cámara: “Tengo 295, son cinco partidos, veremos si lo podemos lograr, es el último objetivo (…) Vamos a hacer que sea solamente acá, no voy a ir a otro equipo a cumplir, quedan cinco, así que Fernando (Gago) son cinco partidos, unos minutitos”.