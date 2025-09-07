Cobresal dio un golpe de autoridad en el norte y venció 2-1 a Palestino en un duelo pendiente de la fecha 16 del Campeonato Nacional. Con este triunfo, los mineros no solo sumaron tres puntos de oro, sino que también se metieron de lleno en la pelea por clasificar a torneos internacionales.

El partido se disputó con intensidad desde el primer minuto, donde Palestino buscaba mantener su posición como sublíder del torneo. Sin embargo, los locales mostraron orden defensivo y contundencia en ataque, destacando la actuación de Diego Coelho.

⚽ Cobresal gana y sube en la tabla

Diego Coelho abrió la cuenta a los 45 minutos, justo antes del descanso, aprovechando una gran habilitación de Munder. Ya en el segundo tiempo, el mismo César Munder amplió la ventaja a los 79′, sellando prácticamente el triunfo de Cobresal. Solo en la última jugada, los visitantes consiguieron el descuento tras un desafortunado rebote en José Tiznado que terminó en su propio arco, dejando el marcador final 2-1.

Con este resultado, Cobresal llega a 35 puntos y se instala en el séptimo lugar de la tabla, asegurando por ahora participación en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Palestino se mantiene en la segunda posición con 39 unidades, pero ahora con la presión de un torneo que sigue apretándose en la parte alta.