Cobresal y Universidad de Concepción se medirán este sábado 10 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio El Cobre en un partido válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.
Los Mineros llegan a este compromiso después de derrotar por 3-2 a Coquimbo Unido, mientras que el Campanil viene de caer por 2-0 ante Huachipato. Ambos equipos buscarán sumar en una nueva jornada del torneo.
¿Quién transmite Cobresal vs U. de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?
El encuentro entre Cobresal y Universidad de Concepción será transmitido en televisión a través de TNT Sports, mientras que vía streaming se podrá ver en vivo a través de la plataforma de HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs U de Conce por el Campeonato Nacional 2026?
Cobresal vs Universidad de Concepción se enfrentan este sábado 10 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio El Cobre por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.
- Fecha: Sábado 10 de octubre
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: El Cobre, El Salvador
¿Quién es el árbitro de Cobresal vs U de Concepción?
El árbitro de Cobresal vs Universidad de Concepción es Gastón Philippe.
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Felipe Jara
- 2do asistente: John Calderón
- 4to árbitro: Piero Maza
- VAR: Cristián Garay
- AVAR: Ignacio Cerda
¿Cómo llegan Cobresal y U de Concepción?
Cobresal llega a este compromiso después de conseguir una victoria por 3-2 frente a Coquimbo Unido en su último partido por el Campeonato Nacional.
Por su parte, Universidad de Concepción viene de perder por 2-0 ante Huachipato, por lo que buscará recuperarse en su visita al Estadio El Cobre.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 9 de mayo, cuando Cobresal se impuso por 2-1 a Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. Previamente, el 12 de abril, el Campanil había derrotado por 1-0 a los Mineros por el Campeonato Nacional.
Formaciones de Cobresal vs U. de Concepción
Formación de Cobresal: Matías Olguín; José Tiznado, Christian Moreno, Juan Fuentes, Antonio Castillo; Guillermo Pacheco, Felipe Villagrán, Janpol Morales; Julián Brea, Franco Frías y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.
Formación de U de Concepción: Jorge Broun; Moisés González, Miguel Barbieri, Osvaldo González; Tomás Roco, Bryan Ogaz, Luis Rojas, Cristopher Mesías, Yerco Oyanedel; Cecilio Waterman y Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.