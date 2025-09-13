Cobresal y Huachipato juegan este sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los mineros marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, mientras que los acereros se encuentran en el noveno puesto con 31 unidades.

⚽ Cobresal vs Huachipato en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 Cobresal Sin Comenzar Huachipato Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos HUA 0 – 1 COB 19/04/2025 COB 0 – 0 HUA 09/08/2024 HUA 2 – 1 COB 09/03/2024 HUA 0 – 2 COB 14/07/2023 HUA 2 – 1 COB 29/01/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Huachipato?

El duelo entre Cobresal y Huachipato está previsto para este sábado 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

📅Fecha: Sábado 13 de septiembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Huachipato?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

Árbitros del Cobresal vs Huachipato

Juez central: Fernando Véjar

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Jean Araya

4to árbitro: Fabián Reyes

VAR: Víctor Abarzúa

AVAR: Manuel Marín

🧾 El XI de Cobresal vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Pinos; José Tiznado, Christian Moreno, Cristian Toro, Cristopher Barrera; Diego Céspedes, Cristopher Mesías, Jorge Henríquez, César Yanis; Benjamín Ramírez y Diego Coelho. DT: Gustavo Huerta.

🧾 El XI de Huachipato vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025