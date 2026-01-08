Este jueves 8 de enero las novedades de Colo Colo traen consigo la novela que sigue en torno al futuro de Alan Saldivia y su posible venta al fútbol brasileño, esto luego que se conociera de algunas condiciones que pusieron desde el elenco albo a Vasco da Gama para concretar el traspaso.

A la par de las definiciones por la salida del joven defensor uruguayo es que en el radar del Cacique van apareciendo más alternativas para reforzar la defensa en caso que sea necesario, donde el nombre de Enzo Roco es opción entre las varias opciones que hay en la carpeta de Blanco y Negro.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 8 de enero