Colo Colo vive un gran momento. Los albos son punteros tanto en el Campeonato Nacional como en su grupo en la Copa de la Liga y sus números tienen ilusionados a los hinchas.

El presente del equipo dista mucho de lo ocurrido el año pasado, cuando tras una campaña para el olvido se quedaron con las manos vacías. Al Cacique ni siquiera le alcanzó para disputar una copa internacional, por lo que este 2026 se debió conformar con las competencias nacionales.

Tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana arrancan la fase de grupos esta semana, por lo que el equipo popular recibió una visita de lujo en sus instalaciones.

¿Qué visita recibió Colo Colo en el Estadio Monumental?

Este lunes en el Estadio Monumental, Colo Colo recibió la visita de Millonarios, equipo que visitará este martes a O’Higgins de Rancagua en el primer partido de ambos en el Grupo C de la Copa Sudamericana.

El equipo colombiano se encuentra comandado por Radamel Falcao, figura del fútbol mundial, quien se recuperó y será una alternativa para el encuentro ante el Capo de Provincia.

En su primera práctica en Chile, el conjunto ‘Embajador’ se topó con los juveniles del Cacique, quienes aprovecharon de fotografiarse con el ‘Tigre’. Por ejemplo, Martín Navarrete, defensor y capitán de la sub 16 de los albos, compartió una fotografía con el goleador en sus redes sociales.

¿Cuándo juega O’Higgins vs Millonarios?

O’Higgins recibirá a Millonarios este martes 7 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá fin de semana libre luego que su partido frente a Coquimbo por el Campeonato Nacional fuera postergado. Por ello, su próximo encuentro será el próximo domingo 19 de abril a las 18:30 horas frente a Palestino en el Estadio Monumental.

En resumen

Millonarios se entrenó este lunes en el Estadio Monumental

Los colombianos se preparan para su debut en la Sudamericana ante O’Higgins

La principal novedad fue la visita de Radamel Falcao en las instalaciones de Colo Colo

Juveniles albos aprovecharon para fotografiarse con el Tigre

¿Podrá O’Higgins hacerse fuerte de local y frenar al Millonarios de Falcao en la Copa Sudamericana? Comenta en AlAireLibre.cl