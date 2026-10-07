Datos Clave Castigo masivo: 2.765 hinchas de Coquimbo Unido no podrán ingresar a los dos próximos partidos oficiales del club. Efecto inmediato: La medida comenzará este domingo ante Colo Colo en el Francisco Sánchez Rumoroso. Segundo partido: Los aficionados sancionados tampoco podrán asistir al duelo frente a Ñublense en Chillán.

La sanción contra Coquimbo Unido ya está confirmada y tendrá un efecto inmediato: 2.765 hinchas no podrán asistir a los dos próximos partidos del club. El primero será este domingo, cuando el cuadro pirata reciba a Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera.

La medida fue establecida por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y alcanza a los aficionados que fueron controlados como ingresados a la Galería Norte del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso durante el encuentro frente a Huachipato, disputado el 30 de agosto.

¿Qué pasó en el partido ante Huachipato?

El castigo se originó por el lanzamiento de elementos contundentes y bombas de ruido desde el sector donde estaba ubicada la hinchada local. Uno de los incidentes ocurrió a los 68 minutos y afectó al arquero de Huachipato, Christian Bravo, quien debió recibir atención médica.

El árbitro Nicolás Gamboa detuvo inicialmente el encuentro y, a los 78 minutos, decretó su suspensión definitiva al no existir condiciones para continuar. El partido fue reanudado el 16 de septiembre en La Cisterna y terminó con triunfo 1-0 para Huachipato.

La resolución individualizó a los 2.765 asistentes que quedaron sujetos al castigo, aunque sus identidades fueron mantenidas en una nómina reservada.

¿Cuándo se cumple la sanción?

El primer encuentro será este domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, frente a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El segundo será como visitante ante Ñublense, el domingo 25 de octubre, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Además, el fallo establece que Coquimbo y el club que corresponda cuando juegue como visitante no podrán vender, canjear, donar ni entregar entradas o invitaciones a las personas sancionadas.