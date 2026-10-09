Coquimbo Unido y Colo Colo se enfrentan este domingo por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Es el regreso a la actividad del torneo tras el parón por la Copa Chile, y llega con los albos firmes en la cima y los piratas en caída libre en la liga.

El historial del año está repartido: Colo Colo ganó 3-1 en el Monumental por el Campeonato Nacional, mientras que Coquimbo se impuso 1-0 en el Sánchez Rumoroso por la Copa de la Liga, además del 1-1 en Macul por ese mismo torneo. Y hay un antecedente que inquieta a los albos: en el último cruce liguero en Coquimbo, los aurinegros ganaron 1-0.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo Unido vs Colo Colo?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

Fecha: Domingo 11 de octubre

Domingo 11 de octubre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Municipal Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

Árbitros de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Árbitro: José Cabero

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Wladimir Muñoz

4to árbitro: Cristipan Droguett

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Francisco Gaggero

¿Cómo llegan Coquimbo Unido vs Colo Colo?

Coquimbo Unido vive un presente contradictorio. En el Campeonato Nacional encadena tres derrotas consecutivas: cayó 0-1 ante Huachipato, 3-2 ante Cobresal en El Cobre y 4-2 frente a U de Chile en el Nacional. Su última alegría fue en la Copa Chile, donde venció 2-1 a Cobreloa en el Zorros del Desierto por los octavos de final. El duelo ante los acereros, además, debió jugarse en el Estadio Municipal de La Cisterna producto del castigo tras los incidentes con bombas de estruendo en Coquimbo.

Colo Colo, en cambio, llega enchufado. El Cacique de Fernando Ortiz venció 1-0 a Deportes Puerto Montt en Chinquihue con un gol agónico de Lautaro Pastrán en el 90’+4, y suma tres partidos sin derrotas. En la liga, su último compromiso fue el 1-1 ante Deportes Concepción en el Monumental, hace casi un mes, por lo que llega con rodaje copero pero sin ritmo de torneo largo.

Formaciones de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Posible formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Alejandro Azócar; y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Posible formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.