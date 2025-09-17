La calentura del fútbol chileno volvió a explotar en el El Cobre de El Salvador, donde Cobresal se llevaba un triunfo valioso ante Huachipato por 3-2 en la fecha 23. Sin embargo, más allá del resultado, el lateral Cristopher Barrera protagonizó un episodio que le costará caro: el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionarlo por insultar al árbitro Fernando Vejar.

El defensor de 27 años perdió la cabeza apenas a los 15 minutos del encuentro. Según el informe arbitral, Barrera fue expulsado por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno”, gritándole al juez “cobra penal po' conchatumadre (sic)” tras una jugada polémica. Una reacción que en el calor del momento puede parecer comprensible, pero que terminó siendo muy costosa para los intereses del equipo minero.

⚽ Defensor castigado: las fechas que se perderá Barrera

La sanción no podría llegar en peor momento para Gustavo Huerta y sus dirigidos. Barrera, quien se había consolidado como una pieza fundamental en la defensa del conjunto minero, se perderá los dos cruciales duelos ante Deportes Limache y Unión Española, correspondientes a las fechas 24 y 25 del campeonato. Dos partidos donde cada punto suma oro para mantenerse en zona de copas internacionales.

El zaguero llegó a los mineros a principios de 2025 desde Coquimbo Unido, donde había mostrado un rendimiento destacado. En El Salvador se ganó rápidamente la confianza del cuerpo técnico, convirtiéndose en titular indiscutido de una defensa que ha sido clave para que Cobresal marche séptimo en la tabla con 38 puntos.