El inicio de 2026 sigue sumando capítulos complejos en Macul. A la derrota ante Deportes Limache y al creciente cuestionamiento deportivo, ahora se agregó un conflicto que trasciende la cancha y apunta directamente al manejo interno del plantel.

En las últimas horas, una denuncia formal del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) expuso una situación que dejó a Colo Colo bajo observación institucional. El caso ya fue informado a la Dirección del Trabajo y amenaza con escalar en el peor momento posible.

❓ ¿Por qué el Sifup denunció a Colo Colo ante la Dirección del Trabajo?

El Sifup acusó públicamente a Colo Colo de vulnerar derechos laborales de futbolistas con contrato profesional, luego de detectar que algunos jugadores fueron excluidos de los entrenamientos del plantel principal. La denuncia fue difundida a través de los canales oficiales del sindicato y encendió de inmediato las alertas en el fútbol chileno. “Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional”.

⚠️ ¿Qué práctica de Colo Colo fue cuestionada por el Sifup?

El foco de la acusación apunta al entrenamiento diferenciado de jugadores que mantienen vínculo contractual vigente con el club, pese a no ser considerados deportivamente. Desde el gremio recordaron que los futbolistas no pueden ser excluidos del trabajo con el plantel profesional ni de las actividades preparatorias propias de su función.

“Recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”.

El sindicato fue más allá de la denuncia pública y exigió una corrección inmediata por parte del club albo, advirtiendo que el caso ya fue elevado a la autoridad correspondiente. “Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada a la Dirección del Trabajo”.

Este punto abre un flanco sensible para Colo Colo, ya que el conflicto podría derivar en consecuencias administrativas o sanciones si no se corrige la situación.

🧠 ¿Cómo impacta esta denuncia en el momento que vive Colo Colo?

La acusación llega en el peor contexto posible. El club arrastra una crisis deportiva tras el debut en el Campeonato Nacional y un ambiente interno cargado de cuestionamientos al proceso que encabeza Fernando Ortiz. El escenario deja expuesto un problema que va más allá del rendimiento futbolístico: una gestión interna bajo la lupa, justo cuando el margen de error se redujo al mínimo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Con la denuncia ya informada a la Dirección del Trabajo, Colo Colo deberá dar explicaciones y corregir prácticas para evitar un conflicto mayor. El caso suma presión directa a la dirigencia y al cuerpo técnico, que ahora enfrentan no solo la urgencia de resultados, sino también un riesgo legal que amenaza con profundizar la crisis en plena temporada 2026.

📰 En resumen

El Sifup denunció a Colo Colo por vulnerar derechos laborales

La acusación apunta a la exclusión de jugadores con contrato vigente

El sindicato exigió el fin inmediato de la práctica

El caso ya fue informado a la Dirección del Trabajo

La denuncia se suma a la crisis deportiva tras la derrota ante Limache

