Deportes Limache y Palestino se medirán por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026, en un duelo directo en la parte alta por ingresar y asegurar cupo a las próximas copas internacionales. Los Tomateros deben recibir en el Estadio Lucio Fariña a los Baisanos, en un choque entre el quinto y sexto lugar de la tabla de posiciones.

Actualmente, Deportes Limache se encuentra en la sexta ubicación con 33 unidades, y está clasificando con el último cupo a la próxima Copa Sudamericana. Por su parte, Palestino es quinto con 36 puntos, y también está sacando pasajes a competencias internacionales. El choque es trascendental para ambos, por que los Tomateros pueden apretar la competencia por un cupo o los Baisanos pueden escaparse y quedar con un pie dentro del siguiente torneo continental.

¿Quién transmite Limache vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Tomateros y Baisanos contará con transmisión mediante TV por las señales de TNT Sports Premium. Además, tendrá emisión del partido a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026?

Deportes Limache y Palestino se enfrentan este domingo 11 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 11 de octubre.

Domingo 11 de octubre. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota.

¿Quién es el árbitro de Limache vs Palestino?

El colegiado principal que impartirá justicia en el duelo entre Deportes Limache y Palestino será Francisco Gilabert, quien estará acompañado por el equipo arbitral designado para el compromiso.

Árbitro: Francisco Gilabert

Francisco Gilabert 1er asistente: Jean Araya

Jean Araya 2do asistente: Joaquín Arrue

Joaquín Arrue 4to árbitro: Claudio Díaz

Claudio Díaz VAR: Mathias Riquelme

Mathias Riquelme AVAR: Claudio Díaz

¿Cómo llegan Limache y Palestino?

Deportes Limache arrastraba dos victorias al hilo, pero en su último compromiso sufrió una dura derrota en condición de visita ante el colista de la división de honor, Unión La Calera. En el Estadio Nicolás Chahuán, los Cementeros superaron por la mínima a los Tomateros.

Por su parte, Palestino contaba con tres victorias en sus últimos cuatro cotejos, pero previo al parón de selecciones tuvo que recibir en el Estadio Municipal de La Cisterna a Universidad Católica por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. En un partidazo, los Baisanos cayeron por 2-3 ante los Cruzados.

Deportes Limache y Palestino han disputado tres partidos en lo que va de 2026, con dos compromisos por Copa de la Liga y el restante por el Campeonato Nacional. La balanza está a favor de los Baisanos, que registran dos victorias y una igualdad. El duelo por la división de honor se disputó el 11 de abril por la fecha 9, y terminó en triunfo para los árabes por la mínima con gol de Nelson Da Silva.

Formaciones de Limache vs Palestino

Posible formación de Deportes Limache: Claudio González; Tiago Galletto, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén, Hugo Martínez, Leonardo Valencia; Jean Meneses, Daniel Castro y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

Posible formación de Palestino: Sebastián Pérez; Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Marcelo Eggel; Joe Abrigo, Ronnie Fernández y César Munder DT: Guillermo Farré.