La Serena y Everton de Viña del Mar darán el vamos a la jornada sabatina de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Papayeros y ruleteros se enfrentan este sábado 11 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada en un partido que será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los granates llegan golpeados a este compromiso tras caer por goleada ante la U de Chile la fecha pasada, resultado que los dejó en la decimotercera posición de la tabla. Por su parte, los viñamarinos vienen de igualar sin goles ante Ñublense, aunque sumaron de a tres luego del fallo del Tribunal de Disciplina, por lo que marchan novenos con 11 unidades.

¿Qué canal transmite La Serena vs Everton EN VIVO?

El duelo entre Deportes La Serena y Everton de Viña del Mar será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver La Serena vs Everton ONLINE por streaming?

El partido se podrá ver a través de streaming en HBO Max.

💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan La Serena vs Everton?

La Serena y Everton juegan este sábado 11 de abril a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

🗓 Fecha: Sábado 11 de abril

🕗 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio La Portada, La Serena.

El encuentro es válido por la novena fecha del Campeonato Nacional 2026

Árbitros designados para La Serena vs Everton

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Gabriel Ureta

Cuarto árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Alan Sandoval

Formación de La Serena vs Everton

La Serena:

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Matías Marín, Francis Mac Allister, Felipe Chamorro; Nicolás Stefanelli, Jeisson Vargas y Diego Rubio.

Everton:

Ignacio González; Hugo Magallanes, Lucas Soto, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Alan Medina; Emiliano Ramos, Braian Martínez y Nicolás Montiel.

Minuto a minuto La Serena vs Everton