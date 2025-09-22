La interna de Colo Colo sigue sumando capítulos polémicos tras la salida de Jorge Almirón. Su expreparador de arqueros, Jorge Martínez, desclasificó detalles desconocidos de sus últimos meses en el Monumental, donde asegura que vivió un ambiente hostil y que incluso sufrió un fuerte encontrón con el arquero juvenil Gabriel Maureira.

Martínez no solo apuntó a tensiones con el cuerpo técnico del DT argentino, sino que también relató episodios que definió como “irreproducibles”.

⚡ ¿Qué escándalo destapó Jorge Martínez en Colo Colo?

El excolaborador reveló, en diálogo con La Tercera, que la gota que rebalsó el vaso fue la actitud de Maureira en un entrenamiento:

“Hubo una falta de respeto de un jugador… A mí me gusta mucho marcar el tema de la disciplina, porque estuve en lugares de élite, como la Selección y Católica, y nunca me tocó ver algo así”.

Según Martínez, el juvenil mostró una soberbia inesperada: “Le consulté cuáles eran los aspectos que él creía que tenía que mejorar y me respondió que ninguno. Yo le comenté lo que había que mejorar y para qué le voy a decir lo que me respondió; es irreproducible”.

😡 ¿Cómo se enteró Jorge Martínez de su despido en Colo Colo?

El expreparador de arqueros relató que fue el gerente deportivo Daniel Morón quien lo citó para comunicarle la noticia:

“Me llama Daniel Morón a la oficina. Me dice que necesitaba conversar conmigo. Nos juntamos y me comenta la situación de mi despido, que a mí me parece injustificado”.

Y agregó con molestia: “Más encima, el día anterior supuestamente se sabía que me iban a despedir, pero igual tuve que hacer la práctica y después de que terminó me despidieron. Innecesario”.

🔥 ¿Qué dijo el PF sobre Jorge Almirón y su cambio de actitud?

Martínez aseguró que el propio Almirón fue otro de los focos de tensión:

“Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud. No solamente con el cuerpo técnico, sino también con los jugadores. Se transformó en un líder muy autoritario y no democrático”.

La relación terminó desgastada hasta el punto de no dirigirse la palabra: “Ya no era lo mismo de antes, uno lo notaba en los jugadores. Era una relación desgastada”.

🤔 Jorge Martínez afirmó que fue marginado de las citaciones por Almirón

Martínez relató que incluso lo relegaron de la banca en los últimos meses:

“Efectivamente fue así. Fue una decisión del profe Jorge Almirón, quien prefiere llevar ahí a la persona que ve las cargas físicas. Yo sentí que eran situaciones muy personales, quería justificar su trabajo y me mandó a la tribuna”.

🧤 ¿Cómo fue la relación de Martínez con Brayan Cortés y los otros arqueros?

El exayudante descartó conflictos con los porteros del plantel:

“A Brayan lo entrené de forma particular por muchos años, al igual que a De Paul. Siempre tuvimos una relación de trabajo. En todos los equipos en que estuve fui un tipo exigente”, destacó en el citado medio.

📣 ¿Qué viene ahora para Jorge Martínez tras su salida de Colo Colo?

Alejado del Monumental, Martínez ya prepara un nuevo proyecto personal:

“Estoy abriendo una academia en el Estadio Palestino junto a Felipe Tapia. La idea es formar arqueros integrales, como muchos que hemos formado desde pequeños. Buscamos arqueros con biotipo europeo y pase comunitario para proyectarlos al extranjero”.