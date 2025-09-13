Coquimbo Unido sigue a paso firme en el Campeonato Nacional. Los Piratas consiguieron una heroica remontada sobre Ñublense en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se acercaron aún más al primer título de su historia.

El equipo dirigido por Esteban González ha tenido una campaña espectacular, en la que solo ha perdido uno de 23 partidos. Por si fuera poco, los de la Cuarta Región alcanzaron una de las mayores rachas de triunfos seguidos en la historia del fútbol chileno.

⚽ La increíble racha ganadora de Coquimbo

Con la victoria sobre los chillanejos, Coquimbo sumó su undécima victoria consecutiva, igualando un registro histórico en el fútbol chileno.

Con esto, los coquimbanos superaron los registros de 10 triunfos de Universidad de Chile (2011 y 2012), Colo Colo (2006-2007) y Universidad Católica (1987) e igualaron lo hecho por el Cacique en 2024 y por Santiago Wanderers (2001-2002 y 2014).

🏆 Coquimbo va en busca de la marca de U de Chile

Ahora, tras el receso por el Mundial Sub 20, Coquimbo irá tras las históricas marcas de Universidad de Chile, que entre 1963 y 1964 de la mano del Ballet Azul consiguieron 16 triunfos consecutivos. Mientras que en 1999, los azules sumaron 13 victorias al hilo, el segundo mejor registro en la historia del fútbol chileno.

Los Piratas no solo irán en busca del título, sino que también de quedar en la historia del balompié nacional.