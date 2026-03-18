La llegada de Fernando Gago genera expectación en Universidad de Chile. El técnico argentino asume en el CDA con antecedentes frente a clubes y técnicos vinculados al fútbol chileno.

Su recorrido en Argentina y México aporta datos relevantes sobre su rendimiento, incluyendo duelos directos ante equipos nacionales y experiencia previa con futbolistas chilenos.

¿Por qué Universidad de Chile eligió a Fernando Gago como entrenador?

La llegada de Fernando Gago responde a una búsqueda específica de Azul Azul, que apuntó a un técnico con una idea de juego clara y alineada con la identidad histórica del club.

El entrenador argentino ha manifestado su admiración por el estilo de Jorge Sampaoli, lo que se traduce en una propuesta ofensiva, con presión alta e intención de protagonismo. Además, su idea presenta similitudes con el trabajo previo de Francisco Meneghini, especialmente en la salida limpia y el control del balón, lo que podría facilitar la adaptación del plantel.

¿Qué experiencia tiene Fernando Gago con futbolistas chilenos?

Fernando Gago no llega a Universidad de Chile sin conocimiento del jugador nacional. A lo largo de su carrera ha dirigido a varios futbolistas chilenos en distintos equipos.

En Racing Club trabajó con Gabriel Arias, Eugenio Mena, Óscar Opazo, coincidiendo varios de ellos como titulares. En Boca Juniors compartió plantel con Gary Medel y Carlos Palacios, mientras que en sus inicios en Aldosivi contó con el mitad chileno Mario López Quintana.

Esta experiencia le permite conocer el carácter, la intensidad y las exigencias del futbolista chileno, un factor relevante para su adaptación al medio local.

❓ ¿Cómo le fue a Fernando Gago enfrentando a técnicos ligados al fútbol chileno?

El recorrido de Fernando Gago como entrenador incluye enfrentamientos ante técnicos con vínculo en el fútbol chileno, lo que aporta antecedentes relevantes de cara a su llegada al Campeonato Nacional.

Uno de los casos más recientes es el de Fernando Ortiz, actual técnico de Colo Colo. En marzo de 2024, en la Liga MX, el equipo dirigido por Gago derrotó por 2-0 al Monterrey de Ortiz, que en ese momento llegaba invicto, marcando un antecedente directo para el próximo Superclásico.

También registra un triunfo ante Eduardo Berizzo en México, cuando su equipo se impuso por 2-0 al León dirigido por el ex entrenador de la selección chilena.

En ese mismo periodo, logró una victoria por 3-1 ante los Pumas UNAM dirigidos por Gustavo Lema, técnico que ha tenido cercanía con el fútbol chileno a lo largo de su carrera.

Por otro lado, uno de los duelos más exigentes fue ante Gustavo Quinteros, ex técnico de Colo Colo, en la semifinal de la Copa Argentina 2024. En ese encuentro, el Vélez dirigido por Quinteros superó al Boca Juniors de Gago por 4-3, evidenciando las dificultades que puede enfrentar su estilo ante equipos de transiciones rápidas.

Fernando Gago vs Ñublense 2023 / Photosport

¿Qué resultados tiene Fernando Gago frente a equipos chilenos?

El principal antecedente directo de Fernando Gago ante equipos chilenos se dio en la Copa Libertadores 2023, cuando dirigía a Racing Club y enfrentó a Ñublense de Jaime García en fase de grupos.

En esos encuentros, su equipo se impuso con claridad: ganó 2-0 en Concepción y 4-0 en Avellaneda, logrando un contundente global de 6-0.

Este registro le permite llegar a Universidad de Chile con un historial positivo frente a clubes nacionales. Tras esos partidos, el propio Gago señaló que el fútbol chileno permite jugar, pero exige un alto nivel físico.