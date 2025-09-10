Con la programación de la Supercopa aún en pie para este 14 de septiembre, en Colo Colo siguen con su preparación para afrontar el desafío ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura, todo bajo los trabajos de su nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz.

Aunque en esta semana de trabajos el Tano Ortiz no ha podido contar con piezas importantes como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, ambos convocados en La Roja, el estratega argentino se las ha ingeniado para incorporar nuevas caras al plantel, una de ellas la de un prometedor delantero extranjero que pertenece a las series menores del club.

🤔 Fernando Ortiz mete mano para darle nuevos aires al plantel de Colo Colo

Desde su reciente llegada a Colo Colo, Fernando Ortiz ya ha elogiado a algunos jugadores del fútbol joven del Cacique como Manley Clerveaux, quien ya tuvo su debut oficial de la mano de Jorge Almirón por Copa Chile, pero además hay otra cara nueva que se está abriendo espacios en el primer equipo.

Y es que en las imágenes que estos últimos días han publicado los albos en redes sociales se ha visto presente en las prácticas al joven delantero argentino Bautista Giannoni, lo que aparentemente es una movida propia de Ortiz en su preparación para la Supercopa.

Lo cierto es que Giannoni no es el único futbolista de la cantera alba que está viendo oportunidades de mostrarse con el entrenador trasandino, ya que también han estado considerados en los entrenamientos Diego Maureira, Benjamín Castro y Javier Vallejos. “A la falta de jugadores para complementar trabajos han subido chicos y me han llamado la atención. Siempre quiero tener jóvenes, son ellos los que presionan al profesional para competir”, había avisado el Tano.

Bautista Giannoni ya ha destacado en la Proyección de Colo Colo/ © Colo Colo

⚽ ¿Quién es Bautista Giannoni y por qué entusiasma a Ortiz?

Respecto a Bautista Giannoni, el joven delantero argentino se encuentra hace un buen tiempo en Pedrero al haber llegado a prueba a Colo Colo en abril de 2024 procedente de Estudiantes de La Plata, pero pudo ganarse la continuidad en el Popular.

El atacante ha tenido un buen desempeño en la categoría Proyección e incluso en sus inicios convirtió una buena cantidad de goles, y aunque en mayo pasado sufrió una fractura que lo tuvo alejado de las canchas por un par de meses, ya se ha ido recuperando hasta llegar a entrenar con el primer equipo de los albos de la mano de Fernando Ortiz.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa de Colo Colo vs U de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y U de Chile se jugará el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas.

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

