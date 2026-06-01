Colo Colo vivirá este martes una jornada clave: el Tribunal de Disciplina definirá este martes si es que Joaquín Sosa, una de las figuras del equipo, será sancionado o no por los incidentes que protagonizó tras el pitazo final del clásico ante U Católica en el Claro Arena, partido que ganaron los Albos por 2-1 y que terminó con empujones y golpes de jugadores de lado y lado.

Javier Méndez también está en riesgo, pese a no jugar en ese compromiso. El uruguayo se metió en los pechazos e igualmente lanzó golpes. Ambos jugadores arriesgan dos fechas, según informó Radio Cooperativa, y será clave la defensa del Cacique en esta sesión del tribunal. El kinesiologo Javier Díaz, quien se hizo conocido por lanzar agua en medio de los incidentes, es otro de los posibles sancionados.

¿Qué partidos arriesgan Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo?

Si la ANFP confirma el castigo mínimo de dos fechas, los uruguayos quedarían fuera de los próximos compromisos del Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026. El calendario de los Albos marca dos duelos clave en los que estarían ausentes:

Sábado 13 de junio : Colo Colo vs Cobresal, en el cierre de la primera rueda

: Colo Colo vs Cobresal, en el cierre de la primera rueda Último fin de semana de julio: Colo Colo vs Deportes Limache, en el inicio de la segunda rueda

La sanción, según el reglamento, corre solo para la Liga de Primera, por lo que Sosa y Méndez podrían igualmente decir presente en los compromisos del Cacique por la Copa de la Liga y la Copa Chile durante junio.

Dos jugadores de U Católica también pueden ser castigados

La sanción del Tribunal de Disciplina no solo apunta al Cacique. Por la U Católica, los jugadores Vicente Bernedo y Daniel González también fueron consignados en el informe arbitral por su participación en la batalla campal, y en consecuencia también el club debe comparecer este martes ante el organismo de la ANFP. La eventual sanción mínima sería la misma: dos fechas sin acción en el Campeonato Nacional.

Para los Cruzados, dirigidos por Daniel Garnero, una eventual baja de ambos jugadores significaría un golpe sensible en momentos en que el equipo busca consolidarse en la parte alta de la tabla tras su histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de confirmarse la sanción, los partidos que se perderían Bernedo y González en la Liga de Primera serían los siguientes: