Coquimbo Unido sigue con su seguro camino hacia el título de este Campeonato Nacional 2025, campaña que ha exhibido en el elenco pirata a varias figuras, entre ellas la de nombres jóvenes que buscan dar el salto en esta ilusionante temporada de los de la Cuarta Región.

Uno de los puntos altos este 2025 con Coquimbo ha sido el joven volante Benjamín Chandía, que a sus 22 años ya ha estado en la lupa de la selección chilena y puede sacar pecho de haber elevado en gran medida su valor de mercado hasta esta etapa de la temporada.

💸 Benjamín Chandía vive su mejor momento gracias a Coquimbo Unido

A comienzos del presente año el valor de mercado de Chandía rondaba los 800 mil dólares, cifra que ha ido creciendo hasta llegar a ser el valor más alto del plantel del Barbón, líder indiscutido de la Primera División del fútbol chileno con 56 puntos, 15 más que su escolta O'Higgins de Rancagua.

Pues bien, en la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el valor de Chandía creció en un 50%, llegando a tener una tasación de 1.2 millones de la moneda norteamericana, el decimonoveno jugador de mejor valoración del Campeonato Nacional.

Benjamín Chandía ya vale más de 1 millón de dólares/ © Photosport

🇨🇱 Chandía estuvo en la lupa de la renovada selección chilena

Este gran 2025 que está teniendo Benjamín Chandía a sus 22 años va de la mano con su nivel individual que incluso llevó que estuviese bajo la lupa de Nicolás Córdova en la última nómina de La Roja, en los duelos que se disputaron ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas.

En aquella oportunidad, Córdova respondió a las quejas de Cristián Zavala en Coquimbo aludiendo a que ningún jugador del aurinegro había sido convocado en Chile para enfrentar a la Verdeamarelha y la celeste de Marcelo Bielsa.

“os dos jugadores de Coquimbo que han sido seguidos por este mini proceso son Francisco Salinas y Benjamín Chandía. Bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores que están por sobre ellos”, comentó el otrora interino del combinado nacional al respecto, reconociendo que tuvieron interés por Chandía, pero que finalmente optaron por alternativas como Lucas Cepeda, Darío Osorio o Emiliano Ramos.

📊 Los números de Benjamín Chandía con Coquimbo este 2025