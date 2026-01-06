La puerta de salida de Colo Colo sigue abierta en este mercado de pases 2026 y hay un futbolista que llega largo tiempo en el club y que ahora le buscan una salida, después de un irregular rendimiento el año pasado.

Se trata de un jugador que supo ser importante en varios títulos del Cacique. Es por esto que, hay cuatro clubes que están luchando por su contratación. Uno de ellos juega la Copa Libertadores.

❌ La nueva salida de Colo Colo: un multicampeón deja el Monumental

El futbolista es Marcos Bolados, delantero que lleva casi 9 años en el club y tiene muchas opciones de partir, según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez en Radio Cooperativa.

Bolados no tuvo una buena temporada 2025, al igual que sus compañeros en el Cacique, por lo que tras varios años de renovaciones ininterrumpidas, el periplo de del delantero en Macul parece haber llegado a su fin.

El antofagastino fue siempre un jugador importante en los Albos: en su palmarés en el estadio Monumental tiene tres títulos de Primera División, tres Copa Chile y tres Supercopa de Chile, por lo que es un futbolista que dejó huella en la institución.

📋 Los equipos que buscan contar con Marcos Bolados para 2026

Ante esto, hay cuatro equipos interesados en Marcos Bolados. Tres de ellos disputan competencias internacionales: O’Higgins (Copa Libertadores), Audax Italiano (Copa Sudamericana), Palestino (Copa Sudamericana) y Everton.

Las tres primeras opciones parecen ser más atractivas para el jugador, que además tiene experiencias en Deportes Antofagasta y U Católica, además de partidos en la Selección Chilena.

🧐 También pueden irse: cuatro jugadores entrenan separados en Colo Colo

Mientras la mayoría del plantel de Colo Colo hace su pretemporada en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque, hay cuatro jugadores que entrenan por separado en el estadio Monumental y quienes pueden irse del club.

Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto no están en los planes del DT Fernando Ortiz y deben buscar opciones si quieren sumar minutos en 2026.

