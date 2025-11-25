Un prometedor partido será el encargado de abrir la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 en el cual Cobresal recibirá a Colo Colo en el estadio El Cobre de El Salvador este viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas de nuestro país, o al menos así se encuentra programado por la ANFP hasta conocerse ciertos obstáculos que pueden alterar la realización del compromiso.

Sucede que esta fecha del campeonato topará con las actividades de la Teletón 2025 a realizarse a lo largo de nuestro país, situación que pone en problemas la normal disputa del encuentro entre mineros y albos en el norte, todo por la preocupación que surge entre las autoridades de Gobierno.

😵‍💫 Las trabas que complican el duelo entre Cobresal y Colo Colo

Sabido es que este cruce entre Cobresal y Colo Colo puede ser decisivo para ir definiendo quién se quedará con uno de los boletos a la próxima Copa Sudamericana, escenario que parece no importarle del todo a las autoridades de la Región de Atacama y de Seguridad Pública de nuestro país.

De acuerdo a la información entregada recientemente por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, la Jefatura de Carabineros de Copiapó junto con el Delegado Presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, no autorizarían que el encuentro del elenco nortino y el Cacique se lleve a cabo a las 20:00 horas, como está programado.

“No habrá personal policial en la zona debido al inicio de la Teletón, que justamente se celebrará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre”, señala Alvarado sobre los argumentos de las autoridades, agregando que desde aquella parte ya hicieron dos propuestas para que se pueda jugar igualmente el compromiso: que se adelante para las 18:00 horas o que se dispute a las 20:00 pero a puertas cerradas en El Cobre.

Cobresal y Colo Colo ven con preocupación la realización de su partido © Photosport

⚽ ¿Cuál es la postura de Cobresal frente a este escenario?

De todas formas, desde Cobresal no quieren dar el brazo a torcer pese a estas dificultades que asoman para el partido y, de acuerdo a información del citado periodista, desde el conjunto Inmortal ya habrían contactado a la ANFP para gestionar que el partido se lleve a cabo tal y como estaba programado desde un inicio, sin cambios de horario ni otras medidas sugeridas.

Así, habrá que ver cuál es la decisión final para este pleito entre Cobresal y Colo Colo que abrirá la Fecha 29 del torneo, un gallito que no es nuevo en el fútbol chileno y que se espera pueda resolverse a la brevedad.