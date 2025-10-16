U Católica carga con un invicto interesante desde la inauguración del Claro Arena, escenario en el que han podido ejercer la localía con contundencia y eso se refleja en los tres partidos ganados que llevan en este segundo semestre de la temporada, algo que seguramente querrán extender en su próximo encuentro en casa cuando reciban a la U en el Clásico Universitario.

La fortaleza del elenco cruzado se ha vuelto un elemento a favor en sus triunfos sobre Unión Española, Cobresal y Ñublense. Eso sí, el remodelado coloso no se ha llenado al máximo de su capacidad, con un promedio de 17.798 espectadores entre los tres encuentros, por lo que desde el club estudiantil ya piensan en una ingeniosa fórmula para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro.

😯 La UC buscará premiar la “fidelidad” de sus hinchas en 2026

Un factor que explica que Universidad Católica aún no haya jugado a estadio lleno en el Claro Arena tiene que ver con el sistema de abonados de la institución, y es que el hincha que esté sujeto a ese beneficio puede pagar su entrada por adelantado y asistir cuando se le estime conveniente, método selectivo y que ha provocado que hayan butacas vacías en los encuentros ya jugados en el estadio de San Carlos de Apoquindo.

Por eso, frente a este problema en la tienda cruzada ya piensan en cómo encontrar una solución a mediano plazo, y de acuerdo al portal En Cancha ya existe una idea para resolver este obstáculo en la reasignación de boletos entre hinchas.

De acuerdo al citado portal, la medida consiste en dar prioridad en el proceso de renovación de los abonos a los hinchas que cuenten con un 80% o más de asistencia en los partidos de local de la UC en el Claro Arena. Eso sí, todo está en evaluación pensando en el 2026, pero esta fórmula incentivaría a los abonados a no fallar en su asistencia al estadio y de paso asegurar 6 mil asientos para la venta general de entradas en cada compromiso.

Los hinchas más fieles de la UC se verían favorecidos en 2026/ © Photosport

⚽ ¿Qué partidos le quedan a U Católica en el Claro Arena este 2025?

En su búsqueda del Chile 2 para la próxima Copa Libertadores, a U Católica le quedan los siguientes encuentros como local en el Campeonato Nacional.