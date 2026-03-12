Colo Colo continúa preparándose para su próximo compromiso. Los albos tuvieron este jueves una nueva práctica con miras al partido ante Huachipato y la principal novedad fue la participación de un joven de 16 años.

Además, Fernando Ortiz contó nuevamente con Claudio Aquino, quien continúa entrenando con normalidad y asoma como una alternativa concreta para el compromiso frente a los acereros.

Joven de 16 años fue la gran sorpresa en el entrenamiento de Colo Colo

En la práctica de este jueves todas las miradas se las robó Martín Navarrete, defensor central izquierdo de solo 16 años. Según reportó Dale Albo, el jugador de la sub 16 del club fue la gran sorpresa del entrenamiento.

El zaguero que vive en la Casa Alba llegó a los siete años al club y ha destacado en las divisiones inferiores del club, por lo que Fernando Ortiz le dio la oportunidad de decir presente en la práctica del primer equipo.

Esta no es la primera vez que el ‘Tano’ incluye a un juvenil en un entrenamiento, aunque también ha citado a algunos a partidos oficiales. En total son siete los jóvenes valores de la institución a los que ha llevado a los partidos del Campeonato Nacional. Sin embargo, solo Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas han sumado minutos en el profesionalismo.

¿Cómo llega Colo Colo vs Huachipato?

Colo Colo sigue preparándose para enfrentar a Huachipato. Los albos llegan con la moral en alto tras vencer como visitantes a Audax Italiano por la cuenta mínima en el Bicentenario de La Florida.

Este triunfo le permitió al Cacique escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones y consolidarse como líder exclusivo del Campeonato Nacional. Con la victoria sobre los itálicos, el elenco popular alcanzó 12 puntos, y con ello, la cima de la clasificación.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo lunes 16 de marzo a las 20:30 horas cuando reciba a Huachipato en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

