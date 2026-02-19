Universidad de Chile atraviesa un momento complicado. Los azules aún no conocen de triunfos en el Campeonato Nacional y los cuestionamientos contra Francisco Meneghini van en alza.

En el Centro Deportivo Azul esperan revertir pronto esta situación, sobre todo considerando que la próxima semana enfrentarán a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico.

Al interior del equipo son conscientes que viven una situación límite y que están obligados a ganar para no seguir perdiendo terreno en el torneo. Así lo manifestó Fabián Hormazábal, uno de los buenos valores del equipo, quien hizo una autocrítica por el presente del club.

Fabián Hormazábal es autocrítico con el momento que vive la U de Chile

El carrilero por el sector derecho asistió a un evento organizado por Adidas y conversó con los medios de comunicación respecto al momento que vive el club. “Sabemos que no fue el inicio que todos esperábamos, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo y esperamos demostrarlo este fin de semana”, comenzó diciendo.

“Creo que más que corregir, tenemos que trabajar. Cuando estamos en momentos así, el trabajo es la única forma que te va a sacar de ahí”, agregó.

Fabián Hormazábal abordó los cuestionamientos contra Francisco Meneghini

Por otro lado, Hormazábal reconoció que necesitan con urgencia sumar de a tres, lo cual esperan hacer ante Deportes Limache el fin de semana, y se refirió a los cuestionamientos contra el entrenador del equipo, Francisco Meneghini.

“Claramente hay que ganar. La presión que tiene estar en un equipo como la U la hemos sabido llevar en estos años. Debemos estar tranquilos, jugar a lo que juega la U y a lo que veníamos haciendo”, indicó.

“Obviamente el cuestionamiento va de la mano de los resultados. No hemos tenido los resultados esperados, pero estamos muy bien, trabajando de buena forma, y esperemos que se vea reflejado en la cancha”, concluyó.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional ante Deportes Limache por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

