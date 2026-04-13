El árbitro Cristián Galaz entregó su informe oficial ante la ANFP sobre el partido en que Ñublense venció 1-0 a la U de Chile en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, y el documento no registra incidentes ni polémicas que ameriten revisión del Tribunal de Disciplina.

Esto, a pesar de que la jugada más cuestionada —la brutal entrada de Jovany Campusano sobre Javier Altamirano a los 33 minutos, que tampoco fue revisada por el VAR a cargo de Piero Maza— quedó registrada en la transmisión televisiva del partido. Ante esto, Azul Azul confirmó que presentará una queja formal contra Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros.

😬⚽🇨🇱 GENTE: ¿Van al VAR para revisar la jugada o mantienen la decisión del juez de seguir con el encuentro sin sanción?#LaU #MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre pic.twitter.com/0CD4IKxgKV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

¿Qué jugada polémica reclamó la U de Chile en el partido ante Ñublense?

La entrada de Campusano a Altamirano fue el punto central del reclamo azul. El lateral izquierdo de Ñublense impactó a Javier Altamirano justo después de un despeje, dejándolo en el suelo requiriendo atención médica. Galaz no cobró la falta y el VAR no llamó a revisión. Minutos después, paradojalmente, Altamirano recibió una tarjeta amarilla por una jugada que el juez interpretó como intento de agresión.

El ex árbitro internacional Javier Castrilli fue lapidario en redes sociales: apuntó directamente contra Roberto Tobar por avalar la no expulsión de Campusano y lo tildó de “mediocre”.

¿Qué dice el informe oficial del árbitro Cristián Galaz?

El documento es sorprendente por lo que no dice. La ANFP publicó el informe de Galaz y en él no aparece ningún incidente, ninguna situación que merezca revisión disciplinaria y ningún reclamo que registrar. Para el árbitro, todo fue un partido normal.

Roberto Tobar respaldó a su juez con una explicación que no convenció a nadie en el mundo azul: “Es un movimiento natural. De haber sido una disputa por el balón, sí habría sido roja”, argumentó el jefe de los árbitros.

¿Qué hará la U de Chile contra Roberto Tobar y la Comisión de Árbitros?

Azul Azul confirmó la queja formal. Desde la concesionaria declararon que “el arbitraje está cometiendo muchos errores que condicionan los partidos” y que la reunión sostenida con Tobar en febrero “no sirvió de nada”.