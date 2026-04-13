La derrota de Universidad de Chile por 2-1 ante Ñublense dejó una jugada en el centro del debate: la falta de Yovany Campusano sobre Javier Altamirano que no terminó en expulsión. La acción no fue revisada por el árbitro Cristián Galaz y provocó reclamos inmediatos desde el plantel azul.

El episodio no se cerró en la cancha. La explicación entregada por el jefe del arbitraje chileno, Roberto Tobar, instaló una discusión mayor sobre el criterio aplicado en este tipo de faltas y abrió un nuevo foco de críticas en torno a la toma de decisiones arbitrales.

Falta a Altamirano: la defensa de Tobar bajo cuestionamiento

Tras el partido, Tobar respaldó públicamente la decisión del juez, apuntando a la interpretación técnica de la jugada para justificar la ausencia de tarjeta roja en contra de Campusano.

“En esta situación, se interpreta que el lateral de Ñublense va a rechazar el balón. Hay diferencia entre un balón dominado y uno en disputa, acá hay pleno control del balón, realiza el balón para despejar en un movimiento natural, con fuerza”, explicó en diálogo con el programa Círculo Central.

La argumentación del exárbitro puso el foco en la intención del jugador y en el contexto de la acción, un punto que no logró convencer a quienes consideran que el riesgo y la consecuencia del contacto deben pesar más en la evaluación.

Castrilli responde a Tobar y eleva la tensión por la falta a Altamirano

La reacción más dura llegó desde Javier Castrilli, exjefe de la Comisión de Árbitros en Chile, quien utilizó su cuenta en X para rechazar la explicación de Tobar y cuestionar directamente el criterio aplicado.

“Tan mediocre es sostener que ‘no hubo intención’ como mediocre es apuntar que, al no haber intención, “se juega antes el balón” justificando las graves consecuencias. Mediocres”, recalcó el argentino.

Castrilli, además, comparó lo ocurrido en el duelo entre Ñublense y Universidad de Chile con la plancha de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani en la Copa Libertadores, una acción que tampoco terminó en expulsión, según consignó en su publicación en redes sociales.