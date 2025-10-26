La Calera vs Ñublense juegan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los cementeros llegan a este encuentro en el undécimo puesto con 26 puntos, mientras que los chillanejos marchan décimos con 30 unidades.
⚽ La Calera vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Ñublense?
La Calera y Ñublense se enfrentan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.
- 📅Fecha: Domingo 26 de octubre
- 🕗Horario: 18:30 horas
- 🏟️Estadio: Nicolás Chahuán Nazar (La Calera)
📺 ¿Dónde ver en vivo La Calera vs Ñublense?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
🟨 Árbitros del partido entre La Calera vs Ñublense
- Árbitro: Matías Assadi
- 1er asistente: John Calderón
- 2do asistente: Gabriel Vera
- Cuarto árbitro: Francisco Soriano
- VAR: Felipe González
- AVAR: Dayared Ramírez
🧾 El XI de La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Camilo Moya, Kevin Méndez, Agustín Álvarez, Joaquín Soto; Sebastián Sáez y Leandro Benegas. DT: Martín Cicotello.
🧾 El XI de Ñublense vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Federico Mateos, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Patricio Rubio y Lucas Molina. DT: Ronald Fuentes.