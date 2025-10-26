La Calera vs Ñublense juegan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los cementeros llegan a este encuentro en el undécimo puesto con 26 puntos, mientras que los chillanejos marchan décimos con 30 unidades.

La Calera vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25
Unión La Calera
26/10/2025 18:30
Sin Comenzar
Atlético Ñublense
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
ATL 1 – 1 UNI 04/05/2025
UNI 1 – 0 ATL 29/09/2024
ATL 1 – 2 UNI 05/05/2024
UNI 1 – 1 ATL 15/08/2023
ATL 1 – 1 UNI 26/02/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Ñublense?

La Calera y Ñublense se enfrentan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

  • 📅Fecha: Domingo 26 de octubre
  • 🕗Horario: 18:30 horas
  • 🏟️Estadio: Nicolás Chahuán Nazar (La Calera)

📺 ¿Dónde ver en vivo La Calera vs Ñublense?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Calera vs Ñublense

  • Árbitro: Matías Assadi
  • 1er asistente: John Calderón
  • 2do asistente: Gabriel Vera
  • Cuarto árbitro: Francisco Soriano
  • VAR: Felipe González
  • AVAR: Dayared Ramírez

🧾 El XI de La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Camilo Moya, Kevin Méndez, Agustín Álvarez, Joaquín Soto; Sebastián Sáez y Leandro Benegas. DT: Martín Cicotello.

🧾 El XI de Ñublense vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Federico Mateos, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Patricio Rubio y Lucas Molina. DT: Ronald Fuentes.