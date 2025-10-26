La Calera vs Ñublense juegan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los cementeros llegan a este encuentro en el undécimo puesto con 26 puntos, mientras que los chillanejos marchan décimos con 30 unidades.

⚽ La Calera vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Unión La Calera Sin Comenzar Atlético Ñublense Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos ATL 1 – 1 UNI 04/05/2025 UNI 1 – 0 ATL 29/09/2024 ATL 1 – 2 UNI 05/05/2024 UNI 1 – 1 ATL 15/08/2023 ATL 1 – 1 UNI 26/02/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Ñublense?

La Calera y Ñublense se enfrentan este domingo 26 de octubre a las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera.

📅Fecha: Domingo 26 de octubre

🕗Horario: 18:30 horas

🏟️Estadio: Nicolás Chahuán Nazar (La Calera)

📺 ¿Dónde ver en vivo La Calera vs Ñublense?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Calera vs Ñublense

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: John Calderón

2do asistente: Gabriel Vera

Cuarto árbitro: Francisco Soriano

VAR: Felipe González

AVAR: Dayared Ramírez

🧾 El XI de La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Nahuel Brunet, Diego Ulloa; Camilo Moya, Kevin Méndez, Agustín Álvarez, Joaquín Soto; Sebastián Sáez y Leandro Benegas. DT: Martín Cicotello.

🧾 El XI de Ñublense vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Federico Mateos, Lorenzo Reyes, Matías Plaza; Gabriel Graciani, Patricio Rubio y Lucas Molina. DT: Ronald Fuentes.