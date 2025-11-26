En El Salvador se respira un aire de final. Cobresal y Colo Colo llegan igualados en puntaje y con la presión de un cierre de torneo que no da tregua, pero fue el cuadro minero el que movió primero las piezas con una decisión que nadie veía venir. La previa, que ya venía caldeada tras el cambio de horario de última hora, terminó de encenderse con el anuncio.

La determinación, tomada justo cuando ambos equipos pelean cabeza a cabeza un cupo a la Copa Sudamericana 2026, no solo sorprendió a los hinchas, sino también al propio entorno del Cacique, que esperaba un escenario distinto para un partido que define gran parte de su temporada.

⚽ Cobresal divide el aforo y sacude la previa en El Salvador

El club nortino confirmó que el aforo autorizado será de 3.000 asistentes, pero lo que realmente remeció la conversación fue la distribución: la mitad de los tickets será destinada a hinchas de Colo Colo. Es decir, 1.500 entradas exclusivas para la parcialidad alba, en un gesto poco habitual para un duelo de esta magnitud.

Según informó el periodista Cristián Alvarado, las puertas del estadio se abrirán desde las 16:30 horas, mientras que el partido quedó programado finalmente para las 18:30, tras la decisión de la Delegación Presidencial. Un operativo especial acompañará la jornada, considerando la expectativa de un choque que podría dejar a uno de los dos sin torneo internacional.

3000 personas es el aforo autorizado para Cobresal ante Colo-Colo. 1500 entradas serán para la hinchada del cacique. Las puertas se abrirán a las 16:30 hrs @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) November 26, 2025

🔥 Un duelo que puede cambiar la tabla y la temporada

Con 44 puntos cada uno, mineros y albos dependen exclusivamente de sí mismos, pero sienten la respiración de Huachipato, que aparece con tres unidades menos. A la vez, Audax Italiano (46) y Palestino (45) siguen al acecho, listos para golpear si alguno tropieza en la recta final.

El Salvador vivirá un ambiente de caldera. Aforo dividido, equipos obligados a ganar y una tabla apretada como pocas veces: todo indica que no será un partido más, sino un choque que podría reescribir el cierre del campeonato.