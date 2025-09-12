La lucha por el descenso en el Campeonato Nacional 2025 se va tornando muy interesante, con Unión Española y Deportes Iquique luchando por salir de la zona roja de peligro e intentar desplazar a otros elencos que coquetean con dicho lugar de la tabla, como Deportes Limache o La Serena.

Precisamente, es el elenco serenense el que se encuentra a solo tres puntos de caer en la zona de descenso directo producto de una paupérrima segunda rueda. Por ello, es que los de la Cuarta Región ya tomaron medidas para intentar revertir la situación con la llegada de un nuevo entrenador, el cuarto de esta temporada 2025.

⚽ El experimentado DT que llega a darle un segundo aire a La Serena

Durante este último jueves, La Serena dio a conocer en sus redes sociales la llegada del entrenador argentino Mario Sciacqua, quien arriba tras el interinato de Francisco Bozán y se convierte en el cuarto nombre en arribar a la banca papayera esta campaña.

“Sciacqua, de nacionalidad argentina, cuenta con una destacada trayectoria que en el fútbol profesional. Ha dirigido a clubes de la Primera División de Argentina como Colón de Santa Fe, Quilmes, Olimpo, Patronato y Sarmiento de Junín. Con este último club además, logró previamente el ascenso a la máxima categoría de aquel país”, destacan en el comunicado.

Eso sí, Sciacqua llega a La Serena tras haber dirigido al Club Atlético Mitre en el ascenso argentino, mientras que en Chile ya dirigió a San Luis de Quillota en 2015.

En La Serena reciben a Sciacqua en un complejo momento/ © Photosport

🔹 Mario Sciacqua ya es el cuarto entrenador de La Serena en el año

Esta movida de Deportes La Serena no es de extrañar, aunque sí llama la atención que tengan un cuarto director técnico en el presente año.

Hay que recordar que en este 2025 ya estuvo en la banca granate Erwin Durán, quien ascendió al equipo para esta temporada pero fue despedido por malos resultados tras la primera rueda del Campeonato.

En reemplazo de Durán arribó Cristián Paulucci desde el segundo semestre, quien no duró mucho más y también fue recientemente desvinculado, por lo que en los últimos partidos del elenco serenense hubo un interinato de Francisco Bozán, que tampoco llegó a buen puerto, por eso Sciacqua llegó a tomar el buque.

📆 ¿Cuándo juega Deportes La Serena?

Lo cierto es que Mario Sciacqua tendra harto tiempo para adaptar su idea al equipo de La Serena, puesto que los papayeros volverán a la cancha recién el próximo 28 de septiembre ante U de Chile.

Rival: Deportes La Serena

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: La Portada

