La cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 sigue en marcha con atractivos y urgentes encuentros. Este fin de semana, la atención de los hinchas se trasladará a la Región de Coquimbo para un duelo de mucha necesidad.
Deportes La Serena saltará a su cancha con la obligación de lavar las heridas tras caer en el clásico. Al frente tendrá a Universidad de Concepción, el vigente campeón del ascenso que buscará dar el golpe de visita.
¿Quién transmite en vivo Deportes La Serena vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?
La jornada del día domingo comenzará con el partido entre Deportes La Serena vs Universidad de Concepción, partido que será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming se podrá ver en TNT Sports de HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs U de Concepción?
el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Concepción está programado para este domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio La Portada, en la región de Coquimbo.
- Fecha: Domingo 22 de febrero
- Hora: 12:00 horas
- Estadio: Estadio La Portada, La Serena.
Árbitros del partido entre Deportes La Serena vs U de Concepción
- Árbitro: José Cabero
- 1er asistente: Jose Retamal
- 2do asistente: Alan Sandoval
- Cuarto árbitro: Fabian Reyes
- VAR: Benjamin Saravia
- AVAR: Diego Gamboa
El XI de Deportes La Serena vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Andrés Zanini, Lucas Alarcón, Rafael Delgado; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Felipe Chamorro; Diego Rubio y Jeisson Vargas.
DT: Felipe Gutiérrez.
Probable formación: Santiago Silva; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, Leonel González; Facundo Mater, Cristopher Mesías, Pablo Parra, Antonio Díaz; Agustín Urzi, Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman.
DT: Juan Cruz Real